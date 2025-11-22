Tìm thấy thi thể tài xế bị lũ cuốn trôi khi cố vượt ngầm ở Quảng Trị

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị.

Khi cố vượt ngầm tràn A Rông Trên hôm 17/11, tài xế và cả chiếc xe đầu kéo bị lũ dữ cuốn trôi.

Xác nhận với Tri Thức - Znews chiều 22/11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị), cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn A Rông Trên.

"Khi được phát hiện, anh Thành đang trôi trên mặt nước", ông Hiền nói và thông tin thêm khu vực tìm thấy nạn nhân cách trạm cứu hộ khoảng 40 km.

"Chúng tôi đang tiếp cận hiện trường để xác minh kỹ hơn", ông bổ sung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 17/11, dù đã có barie và biển cảnh báo cấm qua lại, anh Thành vẫn điều khiển xe đầu kéo lách qua rào chắn để vượt qua ngầm A Rông Trên đang ngập sâu khoảng 50 cm, nước chảy xiết.

Khi ôtô đi đến giữa ngầm, dòng lũ mạnh khiến phần đầu xe bị nghiêng, không thể di chuyển tiếp. Anh Thành buộc phải trèo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận được, nước lũ đã làm chiếc xe lật ngang và cuốn trôi về hạ nguồn, khiến tài xế mất tích.

Đến chiều 18/11, đội tìm kiếm phát hiện quần, thắt lưng và chìa khóa xe - được xác định là của anh Thành - trôi dạt vào bờ suối thuộc xã Tà Rụt, cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 5 km.

Trưa 19/11, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc xe đầu kéo bị mắc kẹt tại một bãi cạn giữa lòng sông, cách ngầm tràn khoảng 50 m. Chiếc xe được ghi nhận hư hỏng nặng vì ngâm nước lũ.

