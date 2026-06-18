Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau vụ con trai tử vong dưới sông ở Huế

Sáng 18/6, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Thu.

Trước đó, khoảng trưa 17/6, một người thân đến thăm nhà bà Thu ở thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền nhưng không thấy bà Thu (64 tuổi) và con trai là anh Hoàng Trọng Cư (43 tuổi) ở nhà. Tại bến nước phía sau nhà, người này phát hiện 3 đôi dép được xác định là của hai mẹ con nên trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân ở dưới sông phía sau nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi xảy ra sự việc.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 22h50 ngày 17/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Hoàng Trọng Cư dưới sông. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 9h30 sáng 18/6, thi thể bà Thu cũng được tìm thấy.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết bà Thu và anh Cư đều mắc bệnh tâm thần, thuộc diện được địa phương quản lý, theo dõi.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.