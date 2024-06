Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu tự tử ở Bắc Giang

Sáng 8/6, Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Ái Lữ (thành phố Bắc Giang) tự tử.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cô gái nhảy cầu Á Lữ tự tử.

Trước đó chiều 7/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (NCH), Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ trẻ tuổi nghi nhảy cầu Á Lữ tự tử, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an TP Bắc Giang đã cử cán bộ, xe cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường. Lực lượng công an dùng thuyền phao rà câu tìm kiếm nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, sáng sớm 8/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt thi thể của cô gái nhảy cầu Á Lữ tự tử. Bước đầu xác định, cô gái này ở huyện Tân Yên đang làm công nhân tại thị xã Việt Yên (Bắc Giang).

“Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang và gia đình cô gái phải tìm kiếm cô gái suốt đêm hôm qua. Cơ quan Công an tiếp tục xác minh vụ việc”, vị lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho hay.