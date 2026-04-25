Tìm bị hại trong vụ lừa bán vé máy bay giá rẻ

Nam sinh 17 tuổi ở Hưng Yên cùng một nhóm người lập Facebook để rao bán vé máy bay giá rẻ, từ đó chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 24/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát đi thông báo lần thứ hai về việc tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 1/2026 trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Vũ Thanh Bình (SN 2009, trú tại Hưng Yên) đã bị khởi tố theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bình cùng một số đối tượng liên quan lập trang Facebook “Phòng vé Thanh Bình - Vé máy bay trong nước và quốc tế” để rao bán vé giá rẻ.

Nhóm này tự xưng là đại diện doanh nghiệp kinh doanh vé máy bay, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật nhằm tạo lòng tin. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân, sau đó chiếm đoạt.

ve may bay anh 1

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm bị hại của Vũ Văn Bình.

Trước đó, ngày 26/2, cơ quan điều tra đã phát thông báo tìm bị hại lần thứ nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều người chưa đến làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, chuyển tiền hoặc có liên quan đến trang Facebook trên và đối tượng Vũ Thanh Bình sớm liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Thời hạn tiếp nhận thông tin, giải quyết quyền lợi liên quan đến vụ án kéo dài đến ngày 10/6. Sau thời điểm này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Thu Hiền/Tiền Phong

