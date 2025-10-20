Tìm bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh ở An Giang

|
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé. Ảnh: CTV.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 phút cùng ngày, bà L.T.K (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy không thấy con trai út 4 tháng tuổi đâu. Ngôi nhà sàn của gia đình nằm ven kênh xáng Xẻo Rô, nên gia đình nghi cháu bé có thể đã rơi xuống nước trong lúc ngủ.
Nhận tin báo, Công an xã An Biên phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng khẩn trương triển khai tìm kiếm, huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.
Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên gia đình. Được biết, vợ chồng bà Kiều có 5 người con, cuộc sống khó khăn, nhà cất tạm ven kênh. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.