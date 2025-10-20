Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh ở An Giang

  • Thứ hai, 20/10/2025 17:08 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Ngày 20/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 phút cùng ngày, bà L.T.K (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy không thấy con trai út 4 tháng tuổi đâu. Ngôi nhà sàn của gia đình nằm ven kênh xáng Xẻo Rô, nên gia đình nghi cháu bé có thể đã rơi xuống nước trong lúc ngủ.

Nhận tin báo, Công an xã An Biên phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng khẩn trương triển khai tìm kiếm, huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên gia đình. Được biết, vợ chồng bà Kiều có 5 người con, cuộc sống khó khăn, nhà cất tạm ven kênh. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.

'Khỉ trắng' trên núi Ma Thiên Lãnh thực chất là... chó nuôi

Thông tin “4 con khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang) đã được cơ quan chức năng làm rõ, và xác định thực chất là… chó nuôi.

14:50 17/10/2025

Xác minh vụ hai nam sinh hành hung một bạn nữ ở An Giang

Nữ học sinh bị đánh là em N.T.H.T; hai học sinh nam tham gia đánh em T là N.N.A và N.Q.Đ; học sinh quay video là em N.P.Đ.N và một học sinh khác là em P.H.V.P đứng cổ vũ.

11:30 9/10/2025

Chuyển 300 ha đất rừng ở Phú Quốc làm công trình phục vụ APEC 2027

HĐND tỉnh An Giang vừa họp thông qua nghị quyết đồng ý cho chuyển đổi gần 300 ha đất rừng tại Phú Quốc để triển khai các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.

15:00 26/9/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/tim-kiem-be-4-thang-tuoi-nghi-roi-xuong-kenh-o-an-giang-post1788792.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Bé rơi kênh Xẻo Rô An Giang Bé 4 tháng Rơi xuống kênh Kênh An Giang Kênh Xẻo Rô

    Đọc tiếp

    Truy tang Huan chuong Dung cam cho ong Phan Van Thanh hinh anh

    Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành

    19 phút trước 17:12 20/10/2025

    0

    Ngày 20/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước đối với ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, đã có hành động dũng cảm hy sinh trong cứu người bị lũ cuốn.

    Dieu dac biet nguy hiem cua bao Fengshen hinh anh

    Điều đặc biệt nguy hiểm của bão Fengshen

    20 phút trước 17:12 20/10/2025

    0

    Không khí lạnh khiến bão Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ nhưng lại làm tăng mưa rất lớn trên diện rộng ở miền Trung, nhiều nơi có thể mưa trên 900 mm.

    Chay can ho chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

    20 phút trước 17:12 20/10/2025

    0

    Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý