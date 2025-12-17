TikToker 'Long Tổng' bị bắt vì tàng trữ ma túy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 16/12, tại Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã bắt giữ Vàng Văn Ánh, biệt danh "Long Tổng".
Vàng Văn Ánh là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 01/CQĐT-MT ngày 18/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai (cũ). Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vàng Văn Ánh được biết đến trên mạng xã hội TikTok nikname “Long Tổng”, có hơn 116.000 lượt theo dõi. Trên nền tảng này, đối tượng thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh khoe tiền, khoe xe, đồng thời thể hiện mối quan hệ với một số tài khoản có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội này.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.