TikToker 'Long Tổng' bị bắt vì tàng trữ ma túy

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị bắt giữ Vàng Văn Ánh (SN 1993, trú tại thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai), đối tượng bị truy nã về tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 16/12, tại Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã bắt giữ Vàng Văn Ánh, biệt danh "Long Tổng".

Vàng Văn Ánh là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 01/CQĐT-MT ngày 18/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai (cũ). Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vàng Văn Ánh được biết đến trên mạng xã hội TikTok nikname “Long Tổng”, có hơn 116.000 lượt theo dõi. Trên nền tảng này, đối tượng thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh khoe tiền, khoe xe, đồng thời thể hiện mối quan hệ với một số tài khoản có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội này.