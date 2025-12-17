Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới 'mở tiệc' ma túy

Lê Văn Vỹ mua ma túy đá rồi cùng nhóm bạn tổ chức sử dụng tại căn hộ cao cấp do mình thuê.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Văn Vỹ (SN 1995 trú xã Duy Xuyên) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Hùng (SN 1990, trú xã Duy Xuyên) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, trưa 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra căn hộ tại tầng 11, chung cư Đà Nẵng Plaza (số 06 đường Nguyễn Du, phường Hải Châu).

Hai đối tượng bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CA.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong căn hộ có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phương Hùng, L.C.H. (SN 1995, trú xã Duy Xuyên), T.T.M.H. (SN 2002, trú xã Việt An) và Lê Văn Vỹ (người trực tiếp thuê căn hộ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như ống hút nhựa, ống thủy tinh, bật lửa.

Đấu tranh bước đầu, Lê Văn Vỹ khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá do Vỹ mua để tổ chức sử dụng cùng Nguyễn Phương Hùng và L.C.H. vào tối 15/12. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy đá.

Hồi tháng 9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ việc phát hiện, bắt quả tang hàng chục nam, nữ thuê villa để tổ chức sử dụng ma túy tập thể.

Theo đó, rạng sáng 5/9, Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, phường Hải Vân).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 đối tượng (trong đó có 15 nam và 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, 15/22 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau, gồm: Biên Ngọc Hiếu (SN 2002), Huỳnh Văn Ngọc (SN 2001), Hoàng Lê Nhật Tú (SN 2002), Nguyễn Nhân Phước Trung (SN 2001), Trần Văn Minh Thịnh (SN 2001), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997), Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001), Hoàng Lê Nhật Long (SN 1995) và Nguyễn Đại Hiệp (SN 1997).

Ngoài 9 đối tượng bị tạm giữ, 5 người bị xử lý hành chính, số còn lại bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.