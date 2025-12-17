Thông tin vụ tuyển 63 người lập trình web cờ bạc cho đối tác Campuchia

Liên quan đến vụ công ty công nghệ tuyển 63 người lập trình web cờ bạc trực tuyến cho đối tác Campuchia, cơ quan chức năng Đà Nẵng bắt giữ thêm một đối tượng.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" liên quan đến công ty công nghệ tuyển 63 người lập trình web cờ bạc trực tuyến cho đối tác Campuchia.

Cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thêm đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 29/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Nguyễn Văn Nghĩa bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2019, Trần Lê Duy (một trong 19 đối tượng đã bị khởi tố) được một phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch ở nước ngoài) thuê đứng ra thành lập, điều hành cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin mang tên Hiko tại đường Bế Văn Đàn, TP Đà Nẵng.

Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter phỏng vấn, sau đó tuyển Nghĩa giữ vai trò điều hành, quản lý chuyên môn.

Thời gian đầu, cơ sở chủ yếu lập trình các ứng dụng, website giải trí, thương mại điện tử, sàn và ví tiền ảo.

Đến tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở chuyển về Khu đô thị Đa Phước, đổi tên thành Nevel. Tại đây, những người này bắt đầu gia công các website cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, casino cho các đối tác nước ngoài, chủ yếu tại Dubai và Campuchia.

Với vai trò quản lý kỹ thuật, Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp phân công nhân sự cho các nhóm lập trình, thiết kế, kiểm thử, phân tích nghiệp vụ; đồng thời giám sát tiến độ, chất lượng dự án và làm việc với đối tác. Do nhu cầu gia công, bảo trì website cờ bạc ngày càng lớn, các đối tượng liên tục tuyển thêm nhân sự, mở rộng thêm nhiều cơ sở.

Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở thực hiện hơn 70 dự án, vận hành khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến.

Qua đấu tranh, xác định Nguyễn Văn Nghĩa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, cầm đầu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của tổ chức này.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc nhanh chóng điều tra, làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa có ý nghĩa quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án và tiếp tục truy xét các đối tượng phạm tội còn lại.