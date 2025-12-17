Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 2 anh em chém bị thương nhiều người

Do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm (ngồi khác bàn) trong quá trình ăn nhậu, 2 anh em mang theo dao, mã tấu xông vào quán đuổi chém, gây thương tích cho một số người.

Trước đó, khoảng 4h15 ngày 17/12, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về vụ việc xô xát tại quán nhậu BBQ Ok Zui thuộc Tổ dân phố 3, phường Diên Hồng.

Ngay sau đó, Công an phường đã đến hiện trường xác minh và xác định: Khoảng 4h5’ cùng ngày, có 2 nam thanh niên mang theo dao, mã tấu từ ngoài chạy vào quán đuổi chém, gây thương tích cho một số người đang ăn nhậu tại quán BBQ Ok Zui. Vụ việc đã làm một người chết và 2 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân vụ việc.

Trong đó, M.V.H. (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, đồng tử không phản xạ ánh sáng; N.H.T.H. (SN 1997, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bị thương ở lưng, mông, bàn tay trái, đùi trái; N.T.T.N. (SN 2007, trú phường Pleiku) nhập viện trong tình trạng bị thương ở chân trái, sườn trái.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng gây ra vụ việc là 2 anh em ruột và các đối tượng này hiện không có mặt tại nơi cư trú. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm (ngồi khác bàn) trong quá trình ăn nhậu tại quán nên các đối tượng đã lấy hung khí đuổi đánh nhóm có mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Diên Hồng cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai bị hại, chủ quán và khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ việc.