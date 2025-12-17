Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 2 anh em chém bị thương nhiều người

  • Thứ tư, 17/12/2025 13:21 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm (ngồi khác bàn) trong quá trình ăn nhậu, 2 anh em mang theo dao, mã tấu xông vào quán đuổi chém, gây thương tích cho một số người.

Trước đó, khoảng 4h15 ngày 17/12, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về vụ việc xô xát tại quán nhậu BBQ Ok Zui thuộc Tổ dân phố 3, phường Diên Hồng.

Ngay sau đó, Công an phường đã đến hiện trường xác minh và xác định: Khoảng 4h5’ cùng ngày, có 2 nam thanh niên mang theo dao, mã tấu từ ngoài chạy vào quán đuổi chém, gây thương tích cho một số người đang ăn nhậu tại quán BBQ Ok Zui. Vụ việc đã làm một người chết và 2 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Mau thuau, Trong luc nhau anh 1
Nạn nhân vụ việc.

Trong đó, M.V.H. (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, đồng tử không phản xạ ánh sáng; N.H.T.H. (SN 1997, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bị thương ở lưng, mông, bàn tay trái, đùi trái; N.T.T.N. (SN 2007, trú phường Pleiku) nhập viện trong tình trạng bị thương ở chân trái, sườn trái.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng gây ra vụ việc là 2 anh em ruột và các đối tượng này hiện không có mặt tại nơi cư trú. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm (ngồi khác bàn) trong quá trình ăn nhậu tại quán nên các đối tượng đã lấy hung khí đuổi đánh nhóm có mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Diên Hồng cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai bị hại, chủ quán và khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ việc.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mau-thuan-trong-luc-nhau-hai-anh-em-chem-bi-thuong-nhieu-nguoi-i791338/

Chí Hào/Công an Nhân dân

Mâu thuẫu Trong lúc nhậu Mâu thuẫu Trong lúc nhậu

    Đọc tiếp

    Bat nghi pham hiep dam be gai 15 tuoi o Dong Thap hinh anh

    Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 15 tuổi ở Đồng Tháp

    3 giờ trước 11:24 17/12/2025

    0

    Sau khi quen nhau trên mạng, bé gái 15 tuổi ngỏ lời mượn xe máy của Lê Công Đức để đi chơi. Đối tượng hẹn gặp, giao xe rồi đưa bé gái tới đoạn đường vắng ép quan hệ tình dục.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý