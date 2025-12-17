Lập gần 300 công ty ma, 'rửa tiền' hàng chục nghìn tỷ đồng

VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Ngày 16/12, VKSND TP.HCM cho biết hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ, các đối tượng trong vụ án có hành vi khá tinh vi, phân chia nhiệm vụ cụ thể theo từng "mắt xích", chuyển, nhận tiền từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại để thu lợi bất chính.

Vợ chồng Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại địa chỉ 412 Phạm Văn Hai, phường 5 quận Tân Bình (nay là phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM) làm điểm giao nhận tiền.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, nhóm Đại đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD , 2.048 tỷ đồng ; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD , hơn 35 tỷ đồng .

Vụ việc này bại lộ sau khi có nguồn tin tố giác một công ty ở nước ngoài bị chiếm đoạt số tiền 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM lập chuyên án đấu tranh. Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch.

Quá trình điều tra chuyên án, lần theo đường đi của dòng tiền và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định các đối tượng: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995), cùng thường trú tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (SN 1976); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; cùng thường trú TP.HCM); Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú Nam Định); Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985; quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996; quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Cơ quan CSĐT xác định rõ các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng đã sử dụng để phạm tội với quy mô và số tiền giao dịch rất lớn.

Nhóm tội phạm lập email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma". Các công ty này có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó, các đối tượng cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Tiếp đó, các đối tượng rút tiền mặt ra mang đến 2 địa điểm là Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; thường trú phường Tân Sơn Nhì) và Phạm Văn Nhân (SN 1980; thường trú phường Phú Thọ) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296 Phạm Văn Hai phường Tân Sơn Nhất) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép VNĐ sang đồng USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Trong đó, Mai Trà My chỉ đạo Mai Vũ Minh đứng tên thành lập nhiều công ty tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD , tương đương hơn 9,1 tỷ đồng , trong đó Minh hưởng lợi số tiền hơn 383 triệu đồng.

Lê Thị Thắm đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền hơn 1,49 triệu USD , tương đương hơn 36,4 tỷ đồng . Thắm cùng với Okoye Christian Ikechukwu hưởng lợi số tiền hơn 2 tỷ đồng .

Eneh Davidson Caleb đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu Euro, tương đương hơn 149 tỷ đồng . Thúy hưởng lợi số tiền hơn 1 tỷ đồng …

Hiện nay, Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy đã chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại tại địa chỉ 407A Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM từ năm 2016 đến tháng 4/2024.

Căn cứ vào sổ sách thu giữ, xác định số tiền mà Nhân, Thủy đã chuyển trái phép qua Campuchia là hơn 304 triệu đồng và hơn 4,8 triệu USD và số tiền chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam là hơn 303 tỷ đồng và hơn 4,9 triệu USD . Nhân và Thủy thu lợi hơn 24,6 tỷ đồng .

Dương Đại Nghĩa chịu trách nhiệm trực tiếp trao đổi với khách hàng, nhận tiền từ khách hàng, ghi chép sổ sách, quản lý thu chi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy tại địa chỉ 407A Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, đồng thời chỉ đạo những nhân viên khác đi giao nhận tiền cho khách hàng và giao nhận tiền tại địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám. Từ năm 2018 đến tháng 3/2024 Nghĩa được trả công 828 triệu đồng…

Nguyễn Thị Kim Ngân là người tổ chức, điều hành hoạt động vẩn chuyển trái phép tiền tệ từ Việt Nam ra nước ngoài (Campuchia, Trung Quốc) và ngược lại tại địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất. Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam là hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng ; số tiền vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là hơn 8,1 triệu USD và hơn 35,4 tỷ đồng . Ngân hưởng lợi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng .

Ngoài ra, Ngân cùng với Đỗ Viết Đại thực hiện chuyển trái phép số tiền 150.000 USD sang Trung Quốc cho Trần Huy Thông.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập gần 300 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. Đồng thời, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này và sử dụng các cơ sở kinh doanh cũng như tiệm vàng với tổng giao dịch "rửa tiền" lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.