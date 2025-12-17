TikToker Lê Thụy và chàng trai bấm nút ở 'Bạn muốn hẹn hò' giờ ra sao?

Dù bấm nút thành đôi với kỹ sư hơn 11 tuổi trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", TikToker Lê Thụy chia sẻ cả hai chưa thể tiến xa hơn.

Tối 16/12, qua video dài hơn 2 phút trên trang cá nhân, TikToker Lê Thụy cho biết cô vẫn độc thân sau khi tham gia chương trình "Bạn muốn hẹn hò".

Theo chia sẻ, thời điểm chương trình phát sóng và thu hút sự chú ý vào cuối tháng 11, nữ TikToker đang bận rộn với việc thi cử nên chưa có thời gian "cập nhật" cho người theo dõi.

Lê Thụy cho biết cả cô và chàng trai được ghép cặp với mình trong chương trình đều là người tốt, đàng hoàng. "Nhưng đôi khi người đàng hoàng tìm thấy nhau không có nghĩa là họ dành cho nhau, giống như câu ông bà ta thường nói là: 'Có duyên mà không có nợ'", cô nói.

Lê Thụy khẳng định vẫn độc thân sau khi tham gia show hẹn hò. Ảnh: Lê Thụy /Facebook.

Lê Thụy cũng khẳng định đối phương không hề "ghost" (đột ngột cắt đứt liên lạc mà không có lời giải thích hay từ biệt nào - PV) mình như nội dung một video lan truyền trên mạng xã hội.

"Người ta là người đàng hoàng, không ai 'ghost' ai hết", cô nói.

Trước đó, TikToker Lê Thụy (25 tuổi, TP.HCM) gây chú ý khi xuất hiện trong tập 1.160 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Cô được giới thiệu là TikToker có 2,6 triệu người theo dõi, hiện sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Người được ghép đôi với cô là Nguyễn Quang Lợi (36 tuổi, Lâm Đồng) là kỹ sư thiết kế, thi công nội thất tại TP.HCM. Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành, chững chạc.

Trong chương trình, Lê Thụy tự nhận bản thân là người sôi nổi, ham học, đôi khi bốc đồng. Ở tuổi 25, cô vẫn chưa từng có mối tình chính thức nên tham gia để tìm bạn trai.

Lê Thụy và Quang Lợi cùng bấm nút hẹn hò trong chương trình. Ảnh: Bạn muốn hẹn hò/Facebook.

"Đường tình duyên của tôi chưa bao giờ lận đận vì chưa từng có mối tình nào luôn. Tôi chưa biết thất tình là gì, cũng không biết vì sao mình chưa có mối nào. Tôi cũng có nhiều người tiếp cận, nhưng khoảng 2 ngày sau là không thấy người ta đâu nữa. Người ta không 'cận' nữa mà đi xa luôn, chắc không có duyên mà cũng không có nợ", cô hóm hỉnh nói.

Trong khi đó, Quang Lợi đã trải qua 4 mối tình. Trong đó, mối quan hệ lâu nhất kéo dài 6 năm, tan vỡ do áp lực tài chính và anh thiếu sự quan tâm người yêu.

Trong khi hình mẫu lý tưởng của Quang Lợi là cô gái cá tính, hiện đại, dễ thương, biết thấu hiểu và cảm thông, Lê Thụy mong muốn tìm chàng trai trầm tính, đủ bản lĩnh để cân bằng năng lượng mỗi khi cô quá bộc phát.

Bởi vậy, cả hai khá đúng gu nhau và quyết định bấm nút hẹn hò ngay tại chương trình. Tuy nhiên sau đó, nữ TikToker phải sớm trở lại Nhật Bản tiếp tục học tập. Cô cũng không cập nhật tiến trình tìm hiểu với nam kỹ sư trên mạng xã hội.