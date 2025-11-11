Tiểu thuyết về tài xế của giới siêu giàu đoạt giải Booker 2025

"Flesh" của David Szalay chiến thắng giải Booker năm nay nhờ cách kể tối giản nhưng sâu sắc về một người đàn ông đi qua chiến tranh, tình dục, địa vị và sự trống rỗng.

David Szalay, nhà văn người Anh gốc Hungary, đoạt giải Booker 2025 với tiểu thuyết Flesh. Ảnh: Shutterstock.

Nhà văn người Anh gốc Hungary David Szalay vừa đoạt giải Booker 2025 với tiểu thuyết Flesh (Tạm dịch: Nhục thể), đánh bại các đối thủ mạnh như Kiran Desai hay Andrew Miller.

Thông báo được đưa ra trong lễ trao giải tại Old Billingsgate, London, Anh vào tối 10/11 (giờ địa phương). Chủ tịch hội đồng giám khảo, nhà văn Roddy Doyle, cho biết quyết định chọn Flesh được thống nhất sau hơn 5 giờ thảo luận. "Chúng tôi chưa từng đọc điều gì giống thế. Một cuốn sách vừa tăm tối, vừa đầy niềm vui đọc", ông nhận xét.

Flesh theo chân István, một cậu bé sống cùng mẹ tại Hungary, từ những năm tháng lặng lẽ đầu đời đến khi trở thành tài xế cho giới siêu giàu ở London. Tiểu thuyết khai thác sâu chủ đề nam tính, di cư, giai cấp và sự xa lạ với thân thể chính mình. Văn phong tác phẩm được giám khảo nhận xét là "khó đọc" với nhiều đoạn thoại ngắn, khoảng trắng dày đặc, khiến độc giả “phải tự lấp vào phần còn thiếu của nhân vật”.

Roddy Doyle đánh giá cao việc David Szalay tạo nên một nhân vật mà "đến cuối truyện ta vẫn không rõ mặt mũi ra sao nhưng lại hiểu sâu sắc về anh ta qua sự im lặng, ganh tị và nước mắt bị kìm nén".

David Szalay sinh tại Canada, lớn lên tại Anh, sống và viết tại Hungary và Vienna. Ông từng được đề cử Booker năm 2016 với tập truyện All That Man Is (Tạm dịch: Đàn ông là thế). Với chiến thắng năm nay, ông nhận 50.000 bảng Anh và góp thêm một chiến thắng nữa cho nhà xuất bản Jonathan Cape, đơn vị có nhiều giải Booker nhất lịch sử.

Trong danh sách chung khảo năm nay, ngoài Flesh, còn có các tác phẩm The Loneliness of Sonia and Sunny (Tạm dịch: Sonia & Sunny giữa miền cô quạnh) của Kiran Desai, The Land in Winter (Đông tàn trên đồng hoang) của Andrew Miller, Flashlight (Ánh sáng lạc đường) của Susan Choi, Audition (Buổi thử vai) của Katie Kitamura và The Rest of Our Lives (Nửa đời chưa kể) của Ben Markovits.