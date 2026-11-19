Lo ngại về nước nhiễm bẩn, nắng nóng kỷ lục và cuộc tranh về tuổi thọ chung cư đã thay đổi những gì các gia đình Hà Nội tìm kiếm ở một ngôi nhà.

Trong nhiều năm, vị trí, tiện ích và giá bán là 3 thước đo quen thuộc khi chọn căn hộ. Những yếu tố này vẫn quan trọng, nhưng khi đã chọn được khu vực và mức giá phù hợp, nhiều gia đình bắt đầu nhìn kỹ hơn vào các chi tiết ít xuất hiện trong quảng cáo.

Người mua căn hộ đang hỏi gì?

“Nước đang đùng có đáng tin cậy không?”: Nước để nấu ăn, tắm giặt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả gia đình. Bên cạnh chất lượng nước cấp chung, cách lưu trữ và phân phối bên trong tòa nhà cũng là điều cư dân để ý. Thêm vào đó là nước cứng - canxi và magie để lại cặn trên vòi sen, ấm đun, bình nóng lạnh, máy giặt, làm tăng chi phí bảo trì. Vì vậy, không ít gia đình tự lắp thiết bị lọc để làm mềm nước, khiến chất lượng giữa các căn hộ không giống nhau.

“Ngôi nhà có an toàn và dễ quản lý không?”: Người mua hiện nay quan tâm đến cách tòa nhà kiểm soát ra vào, từ bãi đỗ xe, sảnh đến cửa căn hộ, cũng như khả năng theo dõi ngôi nhà khi vắng mặt. Mùa hè Hà Nội có những đợt nắng nóng kéo dài, điều hòa phải chạy nhiều, nên việc chủ động điều khiển thiết bị và sử dụng điện hợp lý cũng trở thành một nhu cầu thực tế.

“Chất lượng tòa nhà sau mấy chục năm sẽ ra sao?”: Thời hạn sử dụng của nhà chung cư và tình trạng kết cấu công trình đang được quan tâm nhiều hơn. Người mua bắt đầu hỏi về tường bao, cửa sổ, lớp sơn ngoại thất - những phần chịu nắng mưa trực tiếp và quyết định tòa nhà giữ được diện mạo, độ tiện nghi cùng chi phí bảo trì ra sao theo thời gian.

Starlake The Prime giải bài toán an cư

3 câu hỏi trên được đưa vào bài toán thiết kế từ sớm tại Starlake The Prime K8CT1 - West Lake Edition, trung tâm khu đô thị tây Hồ Tây. Daewoo E&C vừa là nhà phát triển, vừa là nhà thầu xây dựng dự án, nên có thể tham gia kiểm soát chất lượng từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu đến thi công và hoàn thiện.

Phối cảnh Starlake The Prime K8CT1 tại khu đô thị Tây Hồ Tây. Ảnh: Daewoo E&C Vina.

Thay vì để từng gia đình tự trang bị thiết bị, Starlake The Prime xử lý nước tập trung tại tầng hầm trước khi phân phối đến từng căn hộ.

Hệ thống vận hành qua 3 giai đoạn: Nước được tiếp nhận, lưu trữ tại bể đệm để ổn định nguồn cấp; lọc đa tầng kết hợp xử lý hóa học để giảm cặn bẩn và tạp chất; khử trùng, giám sát và lưu trữ tại bể nước sạch trước khi cấp đến các căn hộ. Hệ thống còn tích hợp chức năng làm mềm nước, giảm canxi và magie, nhờ đó hạn chế đóng cặn trên vòi nước, thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh...

Hệ thống xử lý nước 3 giai đoạn tại tầng hầm của dự án. Ảnh minh họa.

Công nghệ Smart Home & Access kết nối các chức năng quản lý từ không gian chung của tòa nhà đến từng căn hộ. Trên hành trình về nhà, cư dân được hỗ trợ bởi nhận diện biển số xe tại bãi đỗ, nhận diện khuôn mặt tại lối vào tòa nhà và thang máy có thể gọi tự động từ bãi đỗ xe hoặc sảnh chính.

Trong căn hộ, bảng điều khiển trung tâm 10,1 inch cho phép quản lý đèn, điều hòa và bình nóng lạnh trên cùng một giao diện. Chuông cửa có hình giúp chủ nhà quan sát và trò chuyện với khách trước khi mở cửa, còn cửa chính chống cháy được trang bị khóa điện tử. Qua ứng dụng trên điện thoại, cư dân có thể điều khiển một số thiết bị từ xa, đồng thời nhận thông báo tức thời nếu hệ thống phát hiện chuyển động trong căn hộ lúc vắng nhà.

Hệ thống Smart Home & Access kết nối bãi đỗ xe, sảnh và từng căn hộ. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ nhà phát triển dự án, tường bao sử dụng bê tông cốt thép thay cho tường gạch thông thường nhằm tăng độ bền, hạn chế nguy cơ nứt và xuống cấp, đồng thời nâng cao khả năng cách nhiệt. Starlake The Prime mang diện mạo lấy cảm hứng từ Curtain Wall, kết hợp cửa sổ kính hộp 2 lớp cách nhiệt kèm lưới chống muỗi, tận dụng ánh sáng tự nhiên và hạn chế nhiệt, tiếng ồn từ bên ngoài. Tường ngoài hoàn thiện bằng sơn acrylic cao cấp, giúp tăng khả năng chịu thời tiết, giữ màu tốt, hạn chế bám bẩn, rêu và nấm mốc.

Những giải pháp này góp phần giảm nhu cầu sửa chữa, bảo trì trong quá trình vận hành, đồng thời giúp căn hộ mát hơn vào mùa hè và giảm tải cho điều hòa.

Phối cảnh thiết kế kiến trúc dự án Starlake The Prime K8CT1. Ảnh: Daewoo E&C Vina.

“Nước, an toàn và độ bền công trình là những giá trị quyết định chất lượng sống lâu dài của mỗi gia đình. Tại Starlake The Prime, chúng tôi xem đây là các ưu tiên cốt lõi ngay từ những giai đoạn phát triển đầu tiên”, đại diện Daewoo E&C chia sẻ.

Starlake The Prime K8CT1 gồm 4 tòa tháp với 656 căn hộ, 2 tầng hầm và 23 tầng nổi, mật độ xây dựng 31,31%. Dự án có các căn hộ 1-4 phòng ngủ, cùng dòng penthouse tại những tầng cao nhất. Phòng trưng bày Starlake Gallery đang mở cửa đón khách tham quan nhà mẫu, tìm hiểu thiết kế, vật liệu bàn giao và các giải pháp sống tại dự án.