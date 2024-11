Tiết lộ câu nói của Mourinho với Ronaldo

Mourinho đang tìm cách đưa Ronaldo về Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc gọi, Mourinho được cho là hỏi Ronaldo: “Cậu có hạnh phúc ở đó không? Có tin đồn cậu muốn rời đi. Nếu rời Al Nassr, cậu có muốn đến Fenerbahce không?”.

Động thái này đến trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của Ronaldo với CLB Al Nassr tại Saudi Arabia sẽ hết hạn vào tháng 6/2025. Các cuộc đàm phán gia hạn giữa hai bên đang gặp bế tắc, khiến khả năng CR7 ra đi ngày càng cao.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân từ chính "Người đặc biệt", Giám đốc thể Thao Fenerbahce, ông Mario Branco, cũng bắt đầu các cuộc đàm phán với Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes.

Tuy nhiên, truyền thông Anh khẳng định khả năng Ronaldo gia nhập Fenerbahce là rất thấp. Thay vào đó, thương vụ chuyển nhượng đến một đội bóng khác ở Saudi Pro League có vẻ khả thi hơn.

Trong trường hợp chia tay Al Nassr, Al Hilal được coi là điểm đến tiềm năng nhất cho Ronaldo. Theo các báo cáo gần đây, HLV Jorge Jesus của Al Hilal muốn ký hợp đồng với Ronaldo để thay thế Neymar Jr. Ngôi sao người Brazil gặp hàng loạt chấn thương kể từ khi gia nhập Al Hilal vào tháng 8 năm ngoái. Những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng làm dấy lên tin đồn hợp đồng của Neymar có thể sớm bị chấm dứt.

Việc Ronaldo tiếp tục thi đấu tại Saudi Arabia hay trở lại châu Âu vẫn còn là một dấu hỏi. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao chinh phục. Anh chạm mốc 15 bàn thắng ở mọi cấp độ trong mùa giải 2024/25. Tính riêng ở UEFA Nations League, từ tháng 9 đến nay, siêu sao này ghi 5 bàn sau 5 lần ra sân.

