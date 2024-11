4 triệu view chỉ sau 3 giờ - Ronaldo, MrBeast tạo nên cơn sốt toàn cầu

Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu khi video phỏng vấn với YouTuber nổi tiếng MrBeast thu về hơn 4 triệu lượt xem chỉ trong hơn 3 giờ sau khi phát hành vào hôm 21/11. Tính đến 6h ngày 22/11 (giờ Hà Nội), con số này đã tăng lên hơn 10 triệu lượt xem.

MrBeast, chủ nhân kênh YouTube lớn nhất thế giới với 331 triệu người theo dõi, không giấu nổi sự kinh ngạc trước tốc độ phát triển kênh của Ronaldo. Chỉ sau vài tháng ra mắt, Ronaldo thu hút 67,5 triệu người theo dõi, một con số đáng kinh ngạc ngay cả với những "ông lớn" trên nền tảng này.

"Thật sự, tôi nghĩ bạn sẽ đạt khoảng 20-30 triệu trong tháng đầu tiên", MrBeast chia sẻ theo TMZ Sports. "Khi bạn chạm mốc 60 triệu, tôi đã phải thốt lên, 'Chuyện gì đang xảy ra vậy!' Kỷ lục tăng trưởng người theo dõi trong một tháng trước đây là 20 triệu, và đó là của chúng tôi".

Không chỉ trên YouTube, Ronaldo còn viết nên lịch sử trên mạng xã hội. Vào tháng 9, anh trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc 1 tỷ người theo dõi trên tất cả các nền tảng, một thành tích vô tiền khoáng hậu chứng minh sức ảnh hưởng vượt trội của siêu sao này.

Có lẽ MrBeast, với tất cả thành công của mình, cũng phải học hỏi một vài bí quyết từ Ronaldo để chinh phục thêm những đỉnh cao mới. Hai cái tên đình đám này đã kết hợp và tạo nên một cơn sốt, minh chứng cho sức mạnh của sự giao thoa giữa thể thao và giải trí trên nền tảng kỹ thuật số.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.