Lý do Alvarez rời Man City

"Ai cũng muốn thi đấu trong những trận quan trọng", Alvarez chia sẻ hôm 27/2. "Như tại trận chung kết Champions League, tôi đã không được vào sân. Tôi cũng chỉ được thi đấu rất ít trong bán kết, điều đó khiến tôi cảm thấy cần phải thay đổi".

Ở chung kết Champions League mùa 2022/23 gặp Inter Milan, Pep Guardiola quyết định tin dùng trung phong Erling Haaland, cùng bộ tứ tiền vệ là Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish. Alvarez ngồi dự bị không thi đấu phút nào. Hai sự thay đổi người của Man City đến ở các vị trí Kyle Walker và Phil Foden. Bàn duy nhất của Man City ở trận này được ghi do công của Rodri.

Alvarez chia sẻ thêm: “Tại Man City, tôi đã được mọi người tin tưởng từ những ngày đầu gia nhập. Từ River Plate sang châu Âu, tôi đã thi đấu nhiều trận, ghi nhiều bàn thắng và giành được hàng loạt danh hiệu. Đó là giai đoạn tuyệt vời. Nhưng tôi cảm thấy cần một thử thách mới, một điều gì đó khác biệt trong sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy rằng tại Atletico Madrid, tôi có thể phát triển tốt hơn và tìm ra phiên bản tốt nhất".

Chân sút người Argentina tiết lộ anh đã nhận lời khuyên của Giuliano Simeone, con trai của HLV Diego Simeone, về việc gia nhập Atletico.

“Tình cảm và sự chào đón từ người hâm mộ khiến tôi cảm thấy bản thân là một phần quan trọng của Atletico. HLV trưởng cũng đã nói với tôi rất nhiều về câu lạc bộ, không chỉ tình hình hiện tại mà còn hướng đến tương lai. Tôi thấy đây là một kế hoạch hấp dẫn", Alvarez nói.

Mùa hè 2024, Man City bán Alvarez cho Atletico với mức phí 75 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro phụ phí. Tại Tây Ban Nha, Alvarez nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng. Trong 38 trận ở mọi đấu trường, anh cân bằng kỷ lục 19 bàn thắng mà bản thân ghi được tại Man City dù đá ít hơn 16 trận.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.