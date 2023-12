Tiết lộ cát-xê của dàn sao 'Aquaman 2'

Temuera Morrison nhận được thù lao 250.000 USD khi hóa thân Tom Curry - cha đẻ của Aquaman. Nhân vật ít đất diễn hơn hẳn so với phần 1. Mối quan hệ giữa Tom và con trai không được khắc họa sâu, do phần 2 chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa hai anh em Arthur và Orm. Temuera Morrison hiện 63 tuổi. Bên cạnh Aquaman, nam diễn viên gốc New Zealand từng tham gia một số dự án nổi tiếng khác như Moana, Chiến tranh giữa các vì sao.