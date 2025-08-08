Tiếp cận tàu GT Unity bị cháy, cứu được toàn bộ 20 thuyền viên

Trung tâm đã đề nghị chủ tàu GT Unity chuẩn bị phương tiện hỗ trợ chữa cháy, đồng thời kêu gọi các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần đó tham gia cứu nạn.

Thuyền viên tàu GT Unity xuống phương tiện di chuyển sang tàu Androusa. Ảnh: TTXVN.

Chiều 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết đã tiếp cận được tàu GT Unity đang bị cháy và cứu được toàn bộ 20 thuyền viên.

Trước đó, vào lúc 11h52 ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được tin báo từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas - Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy do chập điện tại buồng máy.

Vị trí xảy ra sự cố cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý và cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lập tức liên lạc trực tiếp, yêu cầu tàu Androusa quay lại hiện trường để hỗ trợ.

Tàu Androusa đã quay lại, liên lạc với thủy thủ đoàn tàu GT Unity qua VHF. Theo thông tin khai thác, tàu GT Unity đang chở 3.872 tấn dầu thô FO, hành trình từ Malaysia về Dung Quất.

Tàu cứu nạn của tàu Androusa (Quốc tịch Liberia) tiếp cận tàu GT Unity cứu nạn 20 thuyền viên. Ảnh: TTXVN.

Thời điểm đó, 16/20 thuyền viên đã rời tàu và thời tiết khu vực có gió Tây Nam cấp 3.

Tại Sở chỉ huy Trung tâm, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, phát thông báo hàng hải, huy động các phương tiện tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thông báo cho các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị liên quan phối hợp.

Lúc 13h15 cùng ngày, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 được điều động từ cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) khẩn trương ra hiện trường làm nhiệm vụ. Trung tâm cũng báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Tàu GT Unity (Quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy do chập điện ở khu vực buồng máy tại vị trí cách Nam - Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam - Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý. Ảnh: TTXVN.

Hiện tại, Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III.

Trung tâm đã đề nghị chủ tàu GT Unity chuẩn bị phương tiện hỗ trợ chữa cháy, đồng thời kêu gọi các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần đó tham gia cứu nạn.

Tàu SAR 413 cũng được điều động đến hiện trường để đưa các thuyền viên về bờ, trong đó có một thuyền viên bị thương nặng. Tàu Androusa đã tiếp cận thành công tàu GT Unity và cứu được toàn bộ 20 thuyền viên.