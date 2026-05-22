Tiền thưởng vô địch của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội nhận khoản thưởng lớn sau khi giúp Al Nassr chinh phục danh hiệu Saudi Pro League mùa này.

Ronaldo kiếm bộn tiền ở Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo các điều khoản trong hợp đồng được truyền thông Anh tiết lộ, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ bỏ túi khoảng 11 triệu USD sau khi cùng đội bóng lên ngôi vô địch quốc nội.

Đáng tiếc, CR7 bỏ lỡ cơ hội nhận thêm 5,5 triệu USD vì không thể giành danh hiệu Vua phá lưới. Mùa này, siêu sao 41 tuổi ghi 28 bàn cho Al Nassr, xếp thứ ba trong danh sách ghi bàn sau Julian Quinones (33 bàn) và Ivan Toney (32 bàn).

Những khoản thưởng giá trị lớn cho thấy Al Nassr tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào vai trò của Ronaldo trong hành trình chinh phục danh hiệu. Kể từ khi cập bến Saudi Arabia, chân sút 41 tuổi không chỉ mang đến giá trị chuyên môn mà còn giúp giải đấu nâng tầm sức hút trên toàn cầu.

Al Nassr xây dựng dự án xoay quanh Ronaldo, xem anh là trung tâm trong kế hoạch phát triển cả về hình ảnh lẫn thành tích. Đổi lại, cựu sao Real Madrid và Manchester United vẫn duy trì khát khao chiến thắng mãnh liệt dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Hồi tháng 6/2025, Ronaldo ký hợp đồng mới với Al Nassr và tiếp tục giữ vị trí cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Theo nhiều nguồn tin, tổng thu nhập hàng năm của CR7 vào khoảng 225 triệu USD . Con số này chưa bao gồm khoản sở hữu 15% cổ phần tại Al Nassr mà anh nhận được như một phần trong thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Phản ứng của Georgina Rodriguez trong ngày Ronaldo vô địch Khoảnh khắc bạn gái của Ronaldo ăn mừng chức vô địch Saudi Pro League trên khán đài trong trận Al Nassr thắng Damac 4-1 hôm 22/5 được ghi lại và đăng tải trên Twitter.