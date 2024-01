Tiền thưởng chênh lệch của Asian Cup với các giải khác

Trong khi CAN Cup 2024 tăng số tiền thưởng lên tới 40% thì Asian Cup 2023 vẫn giữ nguyên mức cho đội vô địch.

Tuyển Qatar là đội vô địch Asian Cup 2019.

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) thông báo mức thưởng cho đội thắng trận chung kết Giải Vô địch các Quốc gia Châu Phi (AFCON hay CAN) lên tới 7 triệu USD , tăng 40% so với mùa giải trước. Đội về nhì ở CAN Cup 2024 cũng nhận 5 triệu USD , bằng với nhà vô địch Asian Cup 2023.

Kyodo News cho biết Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giữ nguyên mức thưởng của Asian Cup 2023 so với giải đấu trước. Đội vô địch châu Á năm nay chỉ nhận 5 triệu USD , đúng bằng con số Qatar có được ở kỳ Asian Cup 2019.

Việc AFC không thể tăng tiền thưởng cho Asian Cup 2023 xuất phát từ việc giá bản quyền của giải đấu không tăng so với lần tổ chức trước.

Giải Vô địch các Quốc gia châu Á 2023 cũng hai lần thay đổi địa điểm tổ chức, sau khi nước chủ nhà Trung Quốc rút quyền đăng cai vào năm ngoái. Qatar có lần thứ hai liên tiếp đăng cai Asian Cup.

So với các giải vô địch châu lục hàng đầu khác trên thế giới, Asian Cup có mức thưởng chỉ hơn duy nhất Gold Cup, giải Vô địch các Quốc gia khu vực CONCACAF.

Tuyển Mexico, đội vô địch Gold Cup 2023 nhận khoảng 1 triệu USD tiền thưởng. Đội vô địch Copa America 2024 nhận tiền thưởng 10 triệu USD , trong khi nhà vô địch EURO năm nay cũng thu về 31 triệu USD (tương đương 28,5 triệu euro).

Asian Cup và CAN Cup là hai giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2024. Giải đấu của AFC khởi tranh từ ngày 12/1 và kết thúc vào ngày 10/2. Trong khi đó, CAN Cup 2024 diễn ra từ ngày 13/1 đến 11/2.