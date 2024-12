Tiền số Sơn Tùng quảng cáo mất 97% giá trị

Dự án blockchain Radio Caca từng được quan tâm tại Việt Nam, mất phần lớn giá trị, bất chấp việc có nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP truyền thông.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ nổi tiếng, có lượng người theo dõi và fan đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Trong các sản phẩm anh đại diện, có dự án tiền số Radio Caca (Raca). Tuy nhiên, nó lại vướng không ít tai tiếng.

Token mất giá đến 97%, các sản phẩm trong hệ sinh thái Raca có chất lượng kém. Ngoài ra, phía Sơn Tùng và đơn vị này còn có xung đột pháp lý, phải đưa nhau ra tòa.

Sơn Tùng không cứu được Raca

Gần đây, sự việc Sơn Tùng M-TP ấn nhầm, theo dõi Rose (BlackPink) gây chú ý. Từ đây, nhiều người phát hiện ra một mục lạ được nam ca sĩ gốc Thái Bình theo dõi trên Instagram có tên raca_nft. Sơn Tùng theo dõi rất ít tài khoản. Những người dùng có liên kết với anh gồm thú cưng, công ty M-TP Entertainment và nhà mốt Gucci.

Do vậy, việc chủ nhân hit Lạc Trôi follow một thương hiệu tài sản mã hóa khiến nhiều người bất ngờ.

Bài đăng quảng cáo cho Raca trên X của Sơn Tùng. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Raca là một dự án tiền số, từng rất được quan tâm tại Việt Nam. Nhóm cộng đồng trên Facebook đạt hơn 80.000 thành viên. Trong cơn sốt cuối 2021, đội ngũ phát triển có nhiều hoạt động nhắm đến nhà đầu tư trong nước. Việc token này tăng giá gấp trăm lần trong thời gian ngắn, liên tục được cập nhật theo các “trend” của thị trường tiền mã hóa khiến nhiều người bị FOMO vào Raca.

Tuy nhiên sau khi lập đỉnh tại giá 0,012 USD /đồng, vốn hóa gần 2 tỷ USD , Raca sập mạnh. Hiện nó được giao dịch quanh mốc 0,0003 USD /đồng, mất 97% giá trị. Khối lượng giao dịch cũng ở mức thấp, khoảng 30 triệu USD /ngày. Đồng tiền mã hóa này không có nhiều sự hồi phục giữa lúc thị trường “up-trend”, Bitcoin xác lập đỉnh tại 103.000 USD .

Token Raca mất 97% giá trị từ đỉnh hồi 2021. Ảnh: CoinMarketCap.

Khởi điểm hồi 2021, dự án này ăn theo trào lưu memecoin trong cơn sốt của DOGE/SHIB. Khi GameFi nổi lên, đội ngũ chuyển hướng ra mắt game, bán NFT giá cả nghìn USD. Tuy nhiên khi đồng Raca rớt giá, những người mua vật phẩm ảo cũng gần như mất trắng.

Dự án tiếp tục ăn theo các trend web3, metaverse và được Sơn Tùng quảng cáo. Tuy nhiên, những bước đi này không thể giúp đồng tiền số hồi phục. Theo dữ liệu từ SimilarWeb, trang web dự án hiện chỉ có 30.000 truy cập mỗi tháng, 90% trong số đó đến từ Việt Nam.

Chiến thuật của Raca

Chiến thuật của dự án này là chi tiền để người nổi tiếng quảng cáo. Ngoài Sơn Tùng M-TP, trong thời gian đầu, bà Maye Musk, mẹ tỷ phú Elon Musk tham gia các buổi trò chuyện, truyền thông cho Raca. Sàn Binance chia sẻ lại các bài đăng liên quan đến Raca, khiến nhà đầu tư FOMO, ảo tưởng về việc đồng tiền số sắp được niêm yết ở nền tảng giao dịch lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên đến nay, nó vẫn được mua bán chủ yếu ở các sàn phi tập trung hoặc CEX nhóm dưới như Bybit, Kucoin.

Mẹ Elon Musk cũng từng quảng cáo cho Raca. Ảnh: Raca.

Raca là token được xây dựng trên BNB Chain. Theo báo cáo của Spooky, đa phần tiền số ở chuỗi khối nói trên là “rác”, thủ phạm của nhiều vụ rút thảm lừa đảo. Nhà phát triển cũng liên tục thay đổi dự án theo “trend” của thị trường, không tập trung vào công nghệ hay giải quyết vấn đề người dùng.

Thế giới ảo USM Verse của Raca được quảng cáo là nơi tái hiện các tiểu bang của Mỹ trên môi trường Sao hỏa, kết nối với nhiều người. Tuy nhiên sau 3 năm, dự án vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức, chỉ khởi chạy thử nghiệm. Nền tảng này vẫn ở mức độ sơ khai, đồ họa 3D chất lượng thấp và không có gì thú vị để trải nghiệm.

Con số 100.000 người dùng được công bố cũng khó xác minh. Trong khi đó, nguyên dự án chỉ có 30.000 lượt truy cập mỗi tháng.

Ngoài ra, xét về các yếu tố phải cân nhắc khi đầu tư, Raca cũng không phải là dự án được đánh giá cao. Nhóm phát triển ẩn danh, chỉ được giới thiệu là cựu nhân viên của các tập đoàn công nghệ lớn. Những quỹ liên kết, nhà đầu tư ban đầu cũng không có tên tuổi lớn tham gia.

Rắc rối với Sơn Tùng

Quan hệ giữa nam ca sĩ gốc Thái Bình và Raca bắt đầu vào năm 2022. “Xin chào, tôi chính thức trở thành đối tác của Radio Caca và USM Metaverse”, nam ca sĩ thông báo trên tài khoản mạng xã hội đã được xác minh chính chủ vào tháng 5/2022.

Sơn Tùng đã chiến thắng trong cuộc bình chọn trên X của Raca vào trước đó một tháng. Dự án cho phép người dùng chọn ra người nổi tiếng nào tại Việt Nam mà họ muốn Radio Caca mời làm đại sứ. Các đối thủ của nam ca sĩ gốc Thái Bình là Đen Vâu, Binz, Mỹ Tâm.

Hình ảnh, bài đăng của Sơn Tùng trên website Raca. Ảnh: Raca.

Tuy nhiên gần đây, hai bên vướng phải các tranh chấp pháp lý. Theo nội dung tại tòa, công ty TAD ký hợp đồng trị giá 25 tỷ đồng với công ty đại diện của nam ca sĩ để khai thác hình ảnh, đưa vào vũ trụ ảo USM.

Phía TAD đã thanh toán 100% phí dịch vụ. Tháng 5/2022, Sơn Tùng bị xử phạt hành chính vì MV There’s No One At All nên công ty TAD không muốn thực hiện các hạng mục công việc trong khoảng thời gian tiếp theo (bao gồm tham dự một buổi ghi hình biểu diễn, quay và đăng bài trên mạng xã hội với tổng giá trị khoảng 6,2 tỷ đồng ).

Tháng 6/2023, M-TP Talent tuyên bố từ chối thực hiện với lý do hợp đồng đã hết hạn. Công ty công ty TAD không đồng ý và đã khởi kiện M-TP Talent tại Hội đồng trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tháng 4, VIAC tuyên buộc công ty M-TP Talent phải trả cho công ty TAD gần 6 tỷ đồng .

Cho rằng phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản pháp luật, công ty M-TP Talent đã có đơn đề nghị tòa án hủy phán quyết trọng tài.

Tại phiên họp ngày 15/8, phía công ty M-TP Talent đề nghị HĐXX phiên họp tuyên hủy phán quyết của VIAC. Phía công ty TAD trình bày nhiều vấn đề chứng minh phán quyết của VIAC là phù hợp với nguyên tắc trọng tài, đề nghị tòa bác đơn yêu cầu của Công ty M-TP Talent.

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ của hai bên, Hội đồng phiên họp chấp nhận yêu cầu của công ty M-TP Talent, tuyên hủy phán quyết trọng tài trước đó.

Sau tranh chấp, Sơn Tùng M-TP vẫn theo dõi Raca trên Instagram, X. Các bài đăng quảng bá vào năm 2022 chưa bị xóa. Tương tự, phía dự án tiền số tiếp tục khai thác hình ảnh nam ca sĩ để truyền thông tại Việt Nam.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.