Tiên đoán của Pep về Man City thành sự thật

Mùa giải này, câu chuyện giữa Real Madrid và Manchester City lại tiếp tục, và không có gì ngạc nhiên khi đây là lần thứ tư liên tiếp hai đội gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp của Champions League. Với những trận đấu đầy kịch tính và những cuộc đối đầu nảy lửa, người ta gọi đây là “cổ điển mới” trong thế giới bóng đá hiện đại.

Tuy nhiên, trận đấu lần này lại có một câu chuyện khác biệt. Tại Bernabeu rạng sáng 20/2, Man City thua Real Madrid 1-3. Sau hai lượt trận, thầy trò Pep Guardiola nhận thất bại với tổng tỷ số 3-6, chính thức dừng bước tại cúp châu Âu.

Pep Guardiola đã rất rõ ràng trong nhận định của mình: "Chúng tôi chỉ có 1% cơ hội chiến thắng". Và có lẽ, ông đã không sai.

Manchester City vẫn sở hữu một đội hình mạnh mẽ, nhưng đối diện với một Real Madrid hùng mạnh với Mbappe, việc “The Cityzens” có thể vượt qua những khó khăn này lại không hề dễ dàng. Sự bất lực của họ trước một đội bóng mà ai cũng biết là “bất khả chiến bại” ở những trận đấu lớn, khiến cho hy vọng của các fan Man City dường như mong manh hơn bao giờ hết.

Không chỉ có vấn đề với hàng thủ, Manchester City đang đối mặt với một thực tế khó chịu: nhiều cầu thủ trong đội đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, từ Gundogan, De Bruyne, Stones cho đến Ederson. Những cái tên đã chiến đấu suốt chín mùa giải tại Premier League giờ đây không còn duy trì được sự ổn định như trước.

Một đội hình thiếu sự tự tin, cùng những cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ, khiến cho thách thức của Guardiola càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Điều này không phải là bất ngờ. Sau cú ăn ba lịch sử năm 2023, kỳ vọng của Man City vào mùa giải này không còn quá lớn. Mặc dù vẫn giành được chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, họ thiếu đi những ngôi sao mới đủ mạnh để giúp đội bóng tiếp tục thăng hoa.

Sự ra đi của Mahrez và Julian Alvarez, hai cầu thủ tạo nên động lực và sự sáng tạo cho đội bóng, khiến cho Man City mất đi một phần sức mạnh và sự linh hoạt trong lối chơi. "The Cityzens" vẫn còn những cái tên sáng giá như Haaland hay Foden, nhưng khi thiếu vắng những nhân tố có khả năng thay đổi trận đấu, CLB dường như không còn đủ sức để đối đầu với Real Madrid ở đẳng cấp cao nhất.

Mùa giải 2024/25 của Man City không hề như những gì họ kỳ vọng. Từ một kỳ chuyển nhượng không có sự bổ sung đáng chú ý, đến việc mất đi Alvarez - cầu thủ từng tạo nên sự khác biệt trong lối chơi - và sự trở lại không đủ mạnh mẽ của Gündogan, đội bóng này đang lâm vào tình trạng khủng hoảng về phong độ.

Man City đang thiếu một ngôi sao thật sự để giúp đội bóng vực dậy, và trong một mùa giải mà Rodri - người phải xa sân cỏ dài hạn - và các trung vệ cũng đang gặp vấn đề, Guardiola phải đối diện với viễn cảnh đầy khó khăn.

Sự mất mát của những nhân tố quan trọng không chỉ là vấn đề của Manchester City. Liverpool từng trải qua tình cảnh tương tự vào năm 2020, khi Van Dijk bị chấn thương.

Đội bóng của Klopp, từng cạnh tranh quyết liệt với Man City trong cuộc đua vô địch (99-98 điểm), đã tụt lại 17 điểm trong mùa giải tiếp theo khi thiếu vắng trung vệ người Hà Lan. Một cầu thủ duy nhất đã phá vỡ hoàn toàn thế trận của Liverpool, và điều này là bài học lớn cho Guardiola.

Câu hỏi đặt ra là nếu như Rodri và các trung vệ của Man City tiếp tục gặp vấn đề, họ sẽ có thể đối mặt với Real Madrid và các đối thủ lớn khác như thế nào?

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Manchester City vẫn còn một vài điểm sáng. Các cầu thủ như Nico xuất hiện để hạn chế việc mất bóng trong khu vực của Rodri, trong khi Marmoush thay thế vị trí của Haaland, tạo ra những tình huống đột phá trong trận đấu với Real Madrid tại Bernabeu.

Man City vẫn có thể làm được những điều hay, khi họ sử dụng những chiến thuật sáng tạo như hậu vệ cánh ảo và kiểm soát không gian một cách có mục đích. Nhưng vấn đề lớn nhất của CLB vẫn là thiếu đi sự quyết tâm và khát khao chiến thắng.

Man City đã có cơ hội tạo ra sự khác biệt trong những khoảnh khắc quan trọng, nhưng sự thiếu ổn định và thiếu tự tin khiến họ không thể duy trì áp lực suốt trận đấu. Trong khi đó, Real Madrid lại tiếp tục chứng minh bản lĩnh vượt trội của mình.

Dù “Los Blancos” cũng chịu tổn thất về nhân sự trong mùa giải này với sự vắng mặt của các trụ cột như Militao, Carvajal hay chia tay Toni Kroos, Real Madrid vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội khi họ vượt qua những thử thách khó khăn. Đội bóng của Ancelotti vẫn là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League, và lịch sử đã chứng minh rằng dù có gặp khó khăn, CLB này vẫn có thể vươn lên và chiến thắng.

Với những gì đang diễn ra, có thể nói, mùa giải này sẽ là một thử thách lớn đối với Manchester City và Guardiola. Họ cần tìm lại sự ổn định và khôi phục phong độ để không đánh mất cơ hội cạnh tranh cho danh hiệu cao nhất. Còn Real Madrid, với bản lĩnh và sự kiên cường đã được chứng minh qua các mùa giải, sẽ luôn là một đối thủ không thể xem thường.

