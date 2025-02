Phản ứng của Zidane khi Mbappe ghi siêu phẩm

Zidane có mặt trên sân Bernabeu để theo dõi Real Madrid đối đầu Man City rạng sáng 20/2. Ở ngay đợt lên bóng đầu tiên ở phút thứ 4, Real Madrid có bàn mở tỷ số.

Từ pha chuyền dài của Raul Asencio, Mbappe thoát xuống, vượt qua cả Ruben Dias lẫn John Stones, trước khi tâng bóng qua đầu Ederson, nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên thành 4-2 cho đại diện La Liga.

Sau bàn thắng đầy kỹ thuật của Mbappe, một đoạn clip ngắn quay lại được phản ứng hài lòng của Zidane trên khán đài. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội.

Một CĐV bình luận: "Zidane hẳn rất hài lòng với cú sút của Mbappe, quá kỹ thuật". Tài khoản khác viết: "Nếu Zidane còn dẫn dắt Real Madrid, Mbappe chắc sẽ còn hưởng lợi nhiều hơn".

Người hâm mộ khác nhận xét: "Zidane dẫn dắt tuyển Pháp và trực tiếp huấn luyện Mbappe, đó là viễn cảnh tôi muốn thấy trong những năm tới".

Trong quá khứ, Mbappe thừa nhận xem Zidane là thần tượng. Anh cho biết: "Nếu bạn là một cậu bé và bạn là người Pháp, thần tượng của bạn là Zidane. Người khiến tôi yêu bóng đá chính là Zidane. Sau này tôi có thêm nhiều thần tượng nhưng Zidane luôn giữ vị trí cao nhất".

Theo Opta, Mbappe cán mốc 500 lần đóng góp vào các bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) trong sự nghiệp. Cụ thể, chân sút này ghi 358 bàn và có 142 kiến tạo. Màn tỏa sáng của Mbappe trước Man City cũng giúp Real Madrid ghi tên mình vào vòng 16 đội Champions League năm nay.

