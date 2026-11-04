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Thể thao

Tiền đạo qua đời sau pha va chạm khiến Ronaldo bàng hoàng

  • Thứ tư, 4/11/2026 06:37 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Cristiano Ronaldo bàng hoàng trước sự ra đi của tiền đạo Jesus de Miguel sau pha va chạm kinh hoàng trong một trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

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Ronaldo chia buồn với gia đình của Jesus de Miguel.

Bóng đá thế giới chìm trong đau buồn sau khi CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesus de Miguel qua đời vào sáng 3/11. Chân sút 30 tuổi không qua khỏi sau chấn thương nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với FC Andorra tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda Division).

Thông tin khiến Cristiano Ronaldo cùng nhiều nhân vật trong làng bóng đá bàng hoàng. Siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh của De Miguel trên trang cá nhân, kèm lời tiễn biệt ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Một thảm kịch. Không lời nào có thể diễn tả. Xin gửi sức mạnh đến gia đình anh. Mong anh yên nghỉ".

Bi kịch xảy ra trong trận đấu giữa Tenerife và Andorra tại sân Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez hôm 2/11. Ở những phút cuối trận, De Miguel có pha tranh chấp bóng với thủ môn Jesus Owono bên phía đội khách. Cú va chạm mạnh khiến tiền đạo người Tây Ban Nha đổ gục xuống sân và lập tức cần được đội ngũ y tế cấp cứu.

Sau đó, De Miguel được đưa đến Bệnh viện Nuestra Senora de Candelaria tại Santa Cruz để điều trị. Ban đầu, Tenerife thông báo cầu thủ này qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh bất ngờ chuyển biến xấu trong đêm.

Sáng 3/11, CLB Tenerife xác nhận De Miguel qua đời sau khi bị ngừng tim. CLB gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân và toàn thể cộng đồng người hâm mộ Tenerife, đồng thời thừa nhận không có lời an ủi nào đủ sức xoa dịu mất mát quá lớn này.

Cảnh sát Tây Ban Nha được cho là mở cuộc điều tra khả năng ngộ sát liên quan đến cái chết của tiền đạo Jesus de Miguel sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono. Sức ép dành cho Owono còn lan sang mạng xã hội. Anh phải khóa tài khoản cá nhân có gần 30.000 người theo dõi.

De Miguel sinh tại Madrid, bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Leganés B năm 2015, sau đó thi đấu cho nhiều đội bóng ở các hạng đấu thấp trước khi gia nhập Tenerife năm 2025. Anh qua đời ở tuổi 30, để lại vợ và một con gái.

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Minh Nghi

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