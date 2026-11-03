Thủ môn suy sụp sau pha va chạm khiến đối thủ tử vong

Thủ môn Jesus Owono của Andorra phải đóng tài khoản Instagram sau khi hứng chịu làn sóng công kích liên quan đến cái chết của tiền đạo Jesus de Miguel.

Thủ môn Andorra đóng tài khoản Instagram sau khi liên tục bị công kích và xúc phạm trên mạng xã hội.

Theo AS ngày 3/11, Owono đang trải qua những ngày khó khăn nhất sự nghiệp sau vụ va chạm nghiêm trọng với Jesus de Miguel trong trận Tenerife gặp Andorra tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Tiền đạo 30 tuổi của Tenerife không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sự cố xảy ra ở những phút bù giờ trận đấu ngày 2/11. Trong tình huống tranh chấp bóng, Owono lao ra ngăn cản De Miguel và va chạm mạnh với tiền đạo đối phương. De Miguel ngã xuống sân, bất tỉnh và phải được đội ngũ y tế đưa đi cấp cứu. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ môn Andorra.

Chứng kiến đối thủ nằm bất động, Owono không giấu được sự hoảng loạn. Theo AS, thủ môn 25 tuổi bật khóc và cầu nguyện trong phòng thay đồ sau trận. Khi rời sân, anh còn phải nghe những tiếng hô "kẻ sát nhân" từ khán đài.

Sự công kích không dừng lại tại sân vận động. Trong những giờ tiếp theo, tài khoản mạng xã hội của Owono tràn ngập bình luận xúc phạm, quy trách nhiệm cho anh về tình trạng nguy kịch của De Miguel. Thủ môn người Guinea Xích Đạo cuối cùng quyết định đóng Instagram để tránh những cuộc tấn công nhắm vào mình.

Các thành viên Andorra cho biết Owono suy sụp trong suốt hành trình trở về Barcelona bằng máy bay, trước khi tiếp tục di chuyển đến Andorra bằng xe buýt. Các cầu thủ liên tục cập nhật tình hình của De Miguel thông qua giám đốc thể thao Jaume Nogués và bộ phận y tế.

Trước khi nhận tin De Miguel qua đời, Owono đã có ý định liên hệ trực tiếp với gia đình tiền đạo Tenerife để xin lỗi, động viên và đề nghị hỗ trợ nếu cần thiết.

Những người thân cận khẳng định Owono không có ý định gây thương tích cho đối phương. Họ mô tả thủ môn này là người hiền lành, sống tình cảm và không có ác ý trong tình huống tranh chấp.

Sáng 3/11, Tenerife thông báo De Miguel qua đời sau khi tình trạng thần kinh diễn biến xấu. Thông tin khiến bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng, trong khi Andorra gửi lời chia buồn đến gia đình cầu thủ xấu số.

Cựu trung vệ Barcelona, Gerard Pique đã bày tỏ sự đau buồn sau khi Jesus de Miguel qua đời vì chấn thương nghiêm trọng. Pique có mặt trên khán đài sân Heliodoro Rodriguez khi De Miguel va chạm mạnh với thủ môn Owono và bất tỉnh trên sân.

Sau khi nhận tin, Pique viết trên mạng xã hội: “Tôi đau buồn từ tận đáy lòng. Hãy yên nghỉ, Jesus”.

Pique hiện là cổ đông lớn của Andorra, đội bóng đối đầu Tenerife trong trận đấu xảy ra sự cố. Phía Andorra sau đó cũng gửi lời chia buồn tới gia đình De Miguel và CLB Tenerife.