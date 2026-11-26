HLV Kim Ho là người có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy chiến thuật và phương pháp huấn luyện của Park Hang-seo, bắt đầu từ kỳ World Cup 1994 trên đất Mỹ.

Cuối cùng thì giấc mơ của Park Hang-seo cũng trở thành hiện thực. Cơ hội phụng sự đội tuyển quốc gia sớm hơn mong đợi là trải nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp huấn luyện của ông. Park Hang-seo đã được tiến cử vào ban huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc trong hai kỳ World Cup được đánh giá thành công nhất là World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ và World Cup 2002 do Hàn Quốc - Nhật Bản cùng đăng cai.

Tại World Cup 1994, đội tuyển Hàn Quốc hòa 2-2 trước Tây Ban Nha, hòa 0-0 trước Bolivia, để thua Đức một cách đáng tiếc với tỷ số 2-3 và không giành được chiến thắng nào, song vẫn nhận được sự tán thưởng của người hâm mộ nước nhà. Trải nghiệm đáng quý nhất của Park Hang-seo tại kỳ World Cup này chính là cơ hội được làm việc cùng với một trong những huấn luyện viên tài danh nhất của làng bóng đá Hàn Quốc - ông Kim Ho. Về trải nghiệm này, Park Hang-seo thổ lộ rằng đây chính là động lực rất lớn giúp ông cố gắng trui rèn để trở thành một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp.

"Một trong hai người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới sự nghiệp huấn luyện của tôi chính là huấn luyện viên Kim Ho. Năm 1994, khi đang làm việc tại Lucky - Goldstar FC, tôi được gọi vào ban huấn luyện cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 1994, và huấn luyện viên trưởng khi ấy là Kim Ho. Khi đó, việc được gọi vào ban huấn luyện dựa rất nhiều vào các mối quan hệ thân quen qua trường lớp hay quan hệ đồng hương, nhưng tôi vẫn được gọi vào ban huấn luyện mặc dù không có bất kỳ mối liên hệ nào với huấn luyện viên trưởng Kim Ho.

HLV Kim Ho chính là người truyền cảm hứng cho ông Park. Ảnh: Minh Chiến.

Giai đoạn làm việc dưới quyền Kim Ho là thời điểm mở đầu cho những tiến bộ của tôi với vai trò của một người làm công tác huấn luyện bóng đá. Sau World Cup 1994, tôi còn tiếp tục làm việc với huấn luyện viên Kim Ho tại Suwon Samsung trong suốt 7 năm. Tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ ông, cả về nhiệt huyết, cách tư duy và các phương pháp trong bóng đá. Quả thực, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ ông.

Tại World Cup 1994, Kim Ho đã giúp đội tuyển Hàn Quốc thể hiện được lối chơi với những pha triển khai tấn công tinh tế, mãn nhãn xứng tầm thế giới và nhận được nhiều lời khen của giới chuyên nghiệp cũng như người hâm mộ. Tiếp đó, ông được mời về làm huấn luyện viên trưởng của Suwon Samsung khi câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1995. Ông chính là người đóng vai trò quyết định trong việc giúp Suwon Samsung nhanh chóng trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất tại K League. Lối chơi tấn công vũ bão và đầy hứng khởi của Suwon Samsung đã thổi một làn gió mới vào K League, và năm 1999, chỉ bốn năm sau khi thành lập, thì Suwon Samsung đã thành công trong việc giành cúp vàng tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, sang tới năm thứ 5 thì thăng hạng thành công khi thi đấu tại Giải Vô địch Bóng đá châu Á.

Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi những người trong ban huấn luyện trợ giúp cho Kim Ho khi ấy là Choi Kang Hee, Jo Kwang Rae, Park Hang-seo đều đã trở thành những huấn luyện viên danh tiếng đại diện cho bóng đá Hàn Quốc. Phương pháp của Kim Ho trong mọi phương diện từ chiến thuật, chiến lược, cách "dụng binh", việc phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ, cho tới cách quản lý tổ chức đều được truyền thụ cho những người đi sau. Sự tỉ mỉ, cặn kẽ của Kim Ho trong khâu chuẩn bị từ các yếu tố trọng tâm trong chiến thuật bóng đá hiện đại như cách giữ bóng và tạo không gian, tạo áp lực, phản công cho tới những chi tiết nhỏ như phải buộc dây giày ra làm sao, khi thi đấu trên sân khách thì phải xây dựng hướng di chuyển như thế nào... đã trở thành tấm gương để những người làm công tác huấn luyện sau này noi theo.