Tiền đạo 70 triệu euro nổi giận với Man City

Tiền đạo Savinho không hài lòng khi bị ban lãnh đạo Man City ngăn cản việc chuyển đến Tottenham hè này.

Savinho không thể gia nhập Tottenham.

TBR Football cho biết cầu thủ người Brazil thể hiện rõ mong muốn gia nhập Spurs sau khi cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ tiến triển trong tuần qua. Tottenham chấp nhận trả 70 triệu euro cho Savinho, nhưng Man City giữ vững lập trường rằng họ không có ý định bán tiền đạo này và cũng không chịu áp lực phải để anh ra đi.

Với việc Tottenham hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Xavi Simons từ RB Leipzig với giá 60 triệu euro, khả năng Savinho chuyển đến Spurs gần như khép lại. Tottenham không thể chờ đợi cái gật đầu của Man City khi đội liên tiếp gặp thất bại ở các mục tiêu trước đó như Morgan Gibbs-White và Eberechi Eze.

TBR Football cũng cho biết tương lai của Savinho phụ thuộc vào việc Man City có thể chiêu mộ Rodrygo từ Real Madrid hay không. "Los Blancos" hét giá Rodrygo lên đến 100 triệu euro, khiến thương vụ này lâm vào bế tắc. Do đó, Man City cũng từ chối để Savinho rời đi nhằm bảo toàn lực lượng cho mùa giải hiện tại.

Savinho đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt cho suất đá chính trên hàng công của Man City. Cầu thủ 21 tuổi này vẫn chưa có cơ hội ra sân trong mùa 2025/26 do dính chấn thương ở giai đoạn tiền mùa giải. Anh dự kiến trở lại sau loạt trận FIFA Days vào tháng 9.

HLV Pep Guardiola cũng không đảm bảo việc Savinho có thể được đá chính thường xuyên. Ông kỳ vọng các học trò sẽ chiến đấu cho vị trí của mình.

