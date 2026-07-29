Tiền đạo 60 triệu bảng gây áp lực rời Man City

Savinho được cho là đang gây sức ép lên Manchester City để được ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Savinho muốn rời Man City.

Theo Daily Mail, Tottenham nối lại các cuộc đàm phán với Man City về trường hợp của Savinho. Đội bóng thành London kỳ vọng có thể hoàn tất thương vụ với mức phí khoảng 60 triệu bảng, thấp hơn so với con số 70 triệu bảng mà đội chủ sân Etihad từng yêu cầu vào mùa hè năm ngoái.

Savinho vốn là mục tiêu theo đuổi từ lâu của Tottenham. Sau một mùa giải không như kỳ vọng tại sân Etihad, cầu thủ 22 tuổi muốn tìm kiếm bến đỗ mới để có nhiều cơ hội ra sân hơn. Mùa trước, tuyển thủ Brazil với 13 lần khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ đá chính 14 trận trên mọi đấu trường do liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và không thể cạnh tranh suất đá chính.

Dù AC Milan cũng bày tỏ sự quan tâm đến Savinho, Tottenham đang chiếm ưu thế trong cuộc đua. HLV Roberto De Zerbi được cho là đánh giá rất cao tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự sáng tạo của cầu thủ người Brazil, đồng thời tin rằng anh sẽ phù hợp với triết lý tấn công mà ông xây dựng.

Savinho vẫn còn hợp đồng ba năm với Man City. Anh gia nhập đội bóng vào năm 2024 với mức phí 21 triệu bảng từ Troyes sau thời gian thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn tại Girona, một CLB khác thuộc hệ thống City Football Group.

Với Tottenham, sau khi chi tổng cộng 237 triệu bảng để đưa về Sandro Tonali, Mateus Fernandes và Jan Paul van Hecke, ban lãnh đạo vẫn muốn bổ sung thêm hai cầu thủ tấn công nhằm tăng sức cạnh tranh cho mùa giải mới.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.