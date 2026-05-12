Tiền đạo 0 đồng làm dậy sóng Premier League

Dominic Calvert-Lewin trở thành thương vụ thành công nhất mùa giải của Leeds United với những đóng góp quan trọng trong những tháng qua.

Rạng sáng 12/5, Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm 11 m vào lưới Tottenham, mang về 1 điểm trên sân khách cho Leeds. Đây là pha lập công thứ 13 của chân sút này cho Leeds từ đầu mùa, thành tích giúp anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB.

Đáng chú ý, đây cũng là mùa giải bùng nổ nhất của Calvert-Lewin trong nhiều năm qua. Thành tích 13 bàn ngang bằng tổng số pha lập công anh ghi được trong ba mùa giải cuối cùng khoác áo Everton cộng lại. Thông số trên của Calvert-Lewin cũng tốt hơn nhiều tiền đạo khác như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Ollie Watkins, Richarlison hay Hugo Ekitike.

Gia nhập Leeds vào tháng 9 năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do, Calvert-Lewin ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ở giai đoạn đầu, tiền đạo này gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Anh tỏ ra lạc nhịp, dứt điểm thiếu sắc bén và chưa đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi Calvert-Lewin thích nghi tốt hơn với triết lý và hệ thống chiến thuật của HLV Daniel Farke. Đội ngũ y tế của Leeds cũng giúp tiền đạo người Anh duy trì thể trạng sung mãn và đóng góp tích cực trên sân cỏ.

Sự hồi sinh của chân sút 29 tuổi đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là vấn đề thể lực. Mùa giải năm nay, Calvert-Lewin mới chỉ bỏ lỡ ba trận đấu, con số thấp nhất của anh trong vòng năm năm trở lại đây. Trước đó, tiền đạo này thường xuyên bị ám ảnh bởi chấn thương và đánh mất sự ổn định trong màu áo Everton.

Không chỉ cải thiện thể lực, Calvert-Lewin còn tìm lại sự tự tin dưới thời HLV Daniel Farke. Tiền đạo người Anh nhiều lần khẳng định môi trường tại Leeds giúp anh “như được hít thở bầu không khí mới”.

Từ khả năng làm tường, ghi bàn cho tới hỗ trợ phòng ngự, Calvert-Lewin đang trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Leeds. Thành tích trụ hạng thành công mùa này của đội chủ sân Elland Road mang đậm dấu ấn của tiền đạo người Anh.

