Tiệm trà có hàng nghìn cuốn truyện tranh 'hút' thiếu nhi

Với hàng nghìn cuốn truyện trong không gian vỏn vẹn 50 m2, tiệm Truyện Trà ở Kim Liên, Hà Nội là chốn trở về tuổi thơ của rất nhiều mọt truyện tranh.

Tích cóp từng đồng tiền tiêu vặt, thậm chí nhịn ăn sáng để dành dụm, tan trường là lại chạy ngay đến những tiệm truyện, chờ đợi nhiều ngày đến hôm ra tập mới của bộ truyện yêu thích... Ấy là tuổi thơ của rất nhiều 7X, 8X và 9X.

Thả mình vào những trang truyện tranh, nhiều bạn nhỏ năm nào đã ấp ủ giấc mơ trở thành họa sĩ, tác giả, hay gần gũi hơn, là trở thành chủ một tiệm truyện, trở thành một người có thật nhiều tiền và thời gian để thỏa thích mua và đọc cho bằng hết những cuốn truyện một thuở chỉ dám ao ước.

Nhưng rồi thời thế thay đổi, những trang giấy ngả vàng trên kệ, những tiệm truyện ngày một thưa thớt và vắng bóng khỏi các ngõ phố, theo đà phổ cập của Internet. Những đứa trẻ năm nào giờ đây chỉ còn nhớ về ước mơ "đọc truyện cả ngày trong tiệm truyện của chính mình" như một hoài niệm tuổi thơ đẹp đẽ mà bất thành.

Tiệm truyện trà Lorn Collection ở Hà Nội, do một 9X vận hành, đã ra đời chính từ niềm hoài niệm đó.

Hoài niệm tuổi thơ không màn hình

Chị Nguyễn Thị An (29 tuổi) - chủ tiệm truyện trà Lorn Collection, địa chỉ tại khu tập thể A12 Khương Thượng, ngõ 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội - cho hay từ nhỏ đã mê thích đọc truyện tranh. Thế nhưng càng lớn càng phải tập trung học tập, rồi sau đó là làm việc, lập gia đình nên chị hầu như không còn dành thời gian cho sở thích này.

Chị Nguyễn Thị An (29 tuổi, Hà Nội) mở tiệm trà với hàng nghìn cuốn truyện tranh với mong ước mang một "tuổi thơ đúng nghĩa" đến với những bạn nhỏ. Ảnh: NVCC.

Bẵng đi nhiều năm, cho đến khi dịch Covid-19 khiến nếp sống thay đổi, hai vợ chồng chị quyết định mua truyện về "đọc để giết thời gian" qua những tháng ngày giãn cách xã hội.

Trong khoảng hai năm đầu, thói quen của hai vợ chồng là mua về, chuyền tay nhau đọc xong rồi sẽ bán lại. Song cũng có những bộ truyện được lưu lại trên kệ, cứ thế tích tụ dần.

Đặc biệt, sau khi hết dịch, cuộc sống trở về quỹ đạo thì chị bắt đầu tích truyện là chủ yếu chứ không bán lại nữa. Gần 5 năm trôi qua, nhìn lại thấy "gia tài" của mình cũng được kha khá, chị thấy cứ để không thì cũng lãng phí số truyện tranh.

Bên cạnh đó, chị quan sát thấy trong những năm gần đây nhiều bạn trẻ, học sinh thường nghiện điện thoại, hay nghiện game, nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trên mạng. Hoài niệm về một tuổi thơ không màn hình kỹ thuật số của 8X, 9X, chị ấp ủ mở một tiệm đọc truyện tại chỗ. "Tôi hy vọng sẽ tạo dựng được lại một phần tuổi thơ đúng với lứa tuổi cho các bạn nhỏ", chị chia sẻ.

Nghĩ là làm, chị An chỉ mất một tháng chuẩn bị để mở cửa đón khách. "Tôi cũng chưa hình dung cụ thể mô hình kinh doanh vận hành ra sao, chỉ xoay xở tiến hành thật nhanh để có thể mời mọi người đến trải nghiệm những cuốn truyện", chị nhớ lại.

Tự nhủ rằng chính truyện tranh mới là điểm chính chạm tới được những khách hàng của mình, phần trang trí thiết kế tiệm chị sử dụng 100% truyện tranh và poster các nhân vật. Chị tự tay trải thảm, xếp từng cuốn truyện, trực tiếp đi lựa từng chiếc bàn, chiếc ghế lười, mong muốn mang lại trải nghiệm đọc truyện thoải mái nhất.

"Phương thuốc" giúp trẻ em cai điện thoại

Theo ước tính của chị An, tiệm đang có gần 4 tấn truyện (hàng nghìn cuốn) đa dạng thể loại, trong đó có nhiều bộ hiện khan hiếm trên thị trường. May mắn được gia đình và bạn bè ủng hộ ý tưởng và phụ giúp, chị không mất quá nhiều thời gian sắp xếp chỗ truyện này.

Lorn Collection cung cấp hai sản phẩm chính: truyện và trà. Với một phần thức uống giá 40-50.000 đồng, độc giả có thể thỏa thích đọc truyện từ sáng cho đến giờ đóng cửa (22h). Ảnh: L.C.

Chị An hy vọng những vị khách đến đây sẽ nhớ đến hai chữ "tuổi thơ": một nơi tạo ra tuổi thơ đúng nghĩa cho các bạn trẻ và cũng là nơi trở về tuổi thơ của các độc giả thế hệ 7x, 8x, 9x.

Nhiều phụ huynh tâm sự với chị rằng đưa con đến đây thì các bé không còn đòi xem điện thoại của bố mẹ nữa mà mải đọc truyện đến quên giờ về. Lại có những bạn trẻ bất ngờ vì ở một không gian có trẻ con mà hầu như không có sự ồn ào, xáo động, vì "noi gương" những người lớn im lặng đọc truyện, trẻ nhỏ cũng tự động vào nề nếp.

Sau ba tháng đầu mở tiệm, chị An bất ngờ vì nhận được đông đảo độc giả tại Hà Nội quan tâm, có những lần đành phải hẹn khách quay lại lúc khác vì tiệm hết bàn. Hiện chị đang vận hành tiệm theo góp ý và cảm nhận của khách hàng thực tế, điều chỉnh dần dần với mong muốn mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách.

Nếu thuận buồm xuôi gió, chị kỳ vọng sắp tới có thể mở thêm cơ sở khác để nhiều khách không phải lặn lội đường xa tìm tới. Hiện tiệm nằm ở Kim Liên, nhưng chị cho hay nhiều bạn ở Hà Đông, Cầu Giấy hay Long Biên cũng đến trải nghiệm.