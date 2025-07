Tiềm năng của villa song lập Vinhomes Green City

Vinhomes Green City được giới đầu tư đánh giá sở hữu nhiều tiềm năng cho mô hình đầu tư, kinh doanh, nghỉ dưỡng tại TP.HCM.

Sở hữu mặt bằng rộng, thiết kế 2 mặt thoáng hiếm có cùng vị trí liền kề công viên và trục thương mại sôi động, biệt thự song lập tại Vinhomes Green City không chỉ là sản phẩm an cư đẳng cấp mà còn sở hữu tiềm năng lớn cho mô hình đầu tư, kinh doanh, nghỉ dưỡng tại tâm điểm phát triển phía tây bắc TP.HCM.

Số lượng ít, vị trí đắc địa, thiết kế “mặt phố, mặt vườn”

Được quy hoạch tại tâm điểm của CBD (center business district - quận trung tâm tài chính) phía tây bắc TP.HCM, đại đô thị Vinhomes Green City có tổng quy mô hơn 4.500 sản phẩm. Tuy nhiên, dòng biệt thự song lập lại chiếm tỷ lệ nhỏ với số lượng 396 căn. Trong đó, những căn view hồ, vốn được đặc biệt săn đón trên thị trường, lại càng khan hiếm.

Sự giới hạn về nguồn cung giữa bối cảnh nhu cầu tích sản và an cư tại các đô thị vệ tinh ngày càng cao chính là yếu tố giúp biệt thự song lập tại Vinhomes Green City sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị ổn định theo thời gian.

Villa song lập view hồ tại Vinhomes Green City được chào bán với số lượng nhỏ.

Hai khu đang dẫn đầu về mức độ quan tâm với dòng sản phẩm biệt thự song lập tại dự án là The Forest và The Sunrise, đều sở hữu vị trí chiến lược với thiết kế ưu việt. Tại The Forest, khoảng 60 căn song lập nằm dọc trục đường Trường Xuân, với lòng đường và vỉa hè rộng 15 m, thuận tiện kinh doanh. Mỗi căn được thiết kế “một mặt phố - một mặt vườn”, vừa lý tưởng để làm nơi ở, vừa phù hợp mở cửa hàng, văn phòng hoặc kinh doanh lưu trú.

Trong khi đó, The Sunrise gồm 40 căn song lập, nổi bật nhờ sở hữu hai mặt thoáng hiếm có gồm một mặt tiếp giáp trục đường nội khu rộng rãi, mặt còn lại hướng ra hồ cảnh quan The Pop Art Park rộng 4,3 ha. Đây là vị trí “mặt hướng thủy - lưng tựa phố” được giới đầu tư săn lùng vì giá trị phong thủy và khả năng gia tăng giá trị.

Với diện tích linh hoạt 150-250 m2, thiết kế 3 tầng, ban công lớn đón gió hồ tự nhiên, các căn song lập mang đến không gian sống đa chức năng cho gia đình nhiều thế hệ. Đồng thời, nhờ mặt bằng tầng một rộng rãi, thông thoáng, sản phẩm dễ dàng tích hợp mô hình kinh doanh, văn phòng tại gia hoặc homestay, cũng như phù hợp với nhóm doanh chủ trẻ đang dịch chuyển khỏi khu vực nội đô chật hẹp.

Chủ nhân của các căn villa song lập cũng được thụ hưởng trọn bộ tiện ích “all-in-one” của Vinhomes Green City. Đó là gần 40 ha cho cây xanh và mặt nước, 100 tiện ích trải khắp khu đô thị, TTTM Vincom, các phố thương mại, trường học Vinschool… mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, trọn vẹn như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, quy mô dân số lên đến 40.000 người cũng là yếu tố đảm bảo nhịp sống sôi động cho Vinhomes Green City. Đây là điều kiện cần để phát triển các mô hình thương mại tại chính các căn biệt thự song lập, biến tài sản này từ “chốn ở” thành “cỗ máy tạo dòng tiền”.

Villa ven hồ - tài sản “giữ giá”

Biệt thự ven hồ từ lâu đã được xem như dòng sản phẩm bất động sản giữ giá tốt trên thị trường. Những căn sở hữu tầm view hướng thủy luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về giá bán lẫn tốc độ tăng trưởng. Theo khảo sát, tại Mỹ, dinh thự bên hồ ở Austin (Texas) từng đạt mức 34,5 triệu USD . Ở Pháp, Château du Haut Verdon bên hồ Sainte-Croix được định giá tới 15,5 triệu USD . Tại Việt Nam, biệt thự view hồ tại Vinhomes Green Bay (Hà Nội) mới đây được rao bán với giá lên tới 1,14 tỷ đồng /m2.

Các bất động sản ven hồ có xu hướng gia tăng giá trị trên thị trường.

Villa ven hồ tại Vinhomes Green City không phải ngoại lệ. Sự hấp dẫn của loại hình bất động sản này còn đến từ tâm lý tích sản truyền thống - nơi các nhà đầu tư ưu tiên những tài sản có giá trị lâu dài, bền vững qua nhiều thế hệ.

Giữa tâm điểm tăng trưởng của khu vực tây bắc TP.HCM, villa song lập Vinhomes Green City hội tụ đầy đủ yếu tố của một bất động sản “3 trong 1” gồm nơi an cư lý tưởng, tài sản đầu tư bền vững và công cụ kinh doanh hiệu quả. Với số lượng giới hạn, vị trí đắc địa và chính sách tài chính linh hoạt chưa từng có, sản phẩm mở ra cơ hội hiếm cho những nhà đầu tư nhanh nhạy và gia đình hiện đại sẵn sàng bước vào chuẩn sống mới.