Thế giới

Tiêm kích F-35 Mỹ bắn hạ UAV Iran tiếp cận USS Abraham Lincoln

  • Thứ tư, 4/2/2026 06:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quân đội Mỹ cho biết họ đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-139 của Iran vì đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Arab.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72), một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz của Mỹ. Ảnh: Reuters

Kênh RT của Liên bang Nga tối 3/2, theo giờ địa phương, dẫn lại thông tin do hãng Reuters của Anh đăng tải cho biết cùng ngày, quân đội Mỹ đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran sau khi chiếc UAV này “hung hăng tiếp cận” tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Arab.

Theo Reuters, tuyên bố của quân đội Mỹ cho hay một thiết bị bay không người lái Shahed-139 của Iran đã bay về phía tàu sân bay “với ý đồ không rõ ràng”.

Sự cố được cho là xảy ra trong bối cảnh một hạm đội của Mỹ như mô tả của Tổng thống Donald Trump là “khổng lồ và tuyệt đẹp" do tàu USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang triển khai tại khu vực Trung Đông, đồng thời các nỗ lực ngoại giao nhằm sắp xếp các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ đang được tiến hành.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, Đại úy Hải quân Tim Hawkins, nói với Reuters rằng: “Một chiếc tiêm kích F-35C từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn hạ thiết bị bay không người lái của Iran nhằm tự vệ và để bảo vệ tàu sân bay cũng như nhân sự trên tàu”.

Đại úy Hải quân Tim Hawkins cho biết thêm không có người Mỹ nào bị thương trong sự cố.

Tuy nhiên, RT cho biết sau khi thông tin tiêm kích F-35C bắn hạ thiết bị bay không người lái của Iran loan đi, giá hợp đồng dầu thô tương lai đã tăng hơn 1 USD mỗi thùng.

Theo phóng viên Barak Ravid của trang tin Axios, các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến được tổ chức vào ngày 6/2, nhưng Tehran đã “yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức”.

Phóng viên Ravid cho biết: “Phía Iran muốn giới hạn các cuộc thảo luận chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân và không bàn tới những nội dung như tên lửa hay các lực lượng ủy nhiệm, vốn là ưu tiên của các quốc gia khác trong khu vực”.

Trong khi đó, vào đầu tuần này, báo Al-Jarida của Kuwait đưa tin hồi rằng sự can thiệp của Moskva và Ankara đã làm giảm khả năng Mỹ tấn công Iran và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận.

Liên bang Nga nhiều lần tuyên bố họ tin rằng vấn đề hạt nhân Iran cần được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Bất chấp những đe dọa về hành động quân sự mới, vào ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông hy vọng “chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận” với Iran.

Washington đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, khiến Tehran dần thu hẹp việc tuân thủ và làm giàu uranium lên mức độ tinh khiết 60%.

https://baotintuc.vn/ho-so-quan-su/tiem-kich-f35-my-ban-ha-uav-iran-hung-hang-tiep-can-tau-san-bay-uss-abraham-lincoln-20260204052934381.htm

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

