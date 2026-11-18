Tối 17/11, tuyển Nhật Bản nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Paraguay ở trận giao hữu tại National Stadium (Singapore).

Tuyển Nhật Bản bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Paraguay.

Nhật Bản nhập cuộc chủ động nhưng bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 2. Từ tình huống phối hợp sau quả phạt góc, Diego Gomez thực hiện đường chuyền thuận lợi để Juan Jose Caceres dứt điểm bằng chân phải đưa Paraguay vượt lên dẫn trước.

Bàn thua sớm khiến Nhật Bản phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể tận dụng những cơ hội tạo ra, họ tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ở cuối hiệp một.

Phút 40, Paraguay được hưởng phạt góc. Diego Gomez tiếp tục thực hiện quả treo bóng chính xác để đội trưởng Gustavo Gomez bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Zion Suzuki nâng tỷ số lên 2-0.

Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với cách biệt thua hai bàn dù không thiếu những tình huống tổ chức tấn công sắc bén. Sang hiệp hai, HLV đội bóng Đông Á liên tục điều chỉnh nhân sự, đưa những gương mặt đáng chú ý như Ritsu Doan, Junya Ito, Takefusa Kubo và Takumi Minamino vào sân.

Nhật Bản thua Paraguay bởi 2 tình huống phạt góc.

Những thay đổi giúp Nhật Bản cải thiện đáng kể sức ép. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành Paraguay nhưng các chân sút lại thiếu chính xác ở pha xử lý cuối cùng. Kubo, Ogawa và Doan đều có cơ hội dứt điểm, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phải đến phút 85, Nhật Bản mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Sau một tình huống cố định, Shio Fukuda chọn vị trí hợp lý rồi đánh đầu tung lưới Paraguay, thắp lại hy vọng cho đội nhà. Trong những phút còn lại, Nhật Bản tiếp tục dồn lên tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ Paraguay đứng vững và bảo toàn chiến thắng 2-1 đến hết trận.

Thất bại để lại nhiều tiếc nuối cho Nhật Bản, đặc biệt khi họ tạo ra không ít cơ hội trong hiệp hai nhưng chỉ ghi được một bàn. Kết quả phần nào trái ngược với trận thắng Brazil 3-2 hôm 14/11. Khi ấy, thầy trò HLV Hajime Moriyasu giành chiến thắng thuyết phục nhờ tận dụng triệt để cơ hội có được.