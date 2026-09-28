Tích xưa ít biết về 5 ngọn núi làm nên kỳ quan Đà Nẵng

Năm ngọn núi nổi tiếng của Đà Nẵng gắn với tích xưa về quả trứng rồng vỡ thành năm mảnh, sau đó hóa thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ Sơn.

Tác giả / Tác phẩm Miền Trung - Tích Miền Trung - Tích tập hợp những tích xưa và truyền thuyết dân gian gắn với các vùng đất miền Trung. Qua lời kể và tranh minh họa của nhiều tác giả, họa sĩ trẻ, cuốn sách góp phần lưu giữ những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời đưa di sản văn hóa dân gian đến gần hơn với độc giả trẻ.

Ngũ Hành Sơn đất Đà Nẵng bao gồm năm ngọn núi Thủy, Hỏa, Mộc, Kim và Thổ. Thuở ban đầu, Ngũ Hành Sơn được gọi là Núi Non Nước, trải qua chiều dài lịch sử và đặc biệt là truyền thuyết về năm mảnh trứng rồng, tên gọi núi Ngũ Hành dường như đã hằn sâu vào tâm tưởng cư dân nơi đây.

Truyền thuyết Ngũ Hành Sơn bắt đầu khi ông lão đánh cá vô tình bắt gặp Long Hậu sinh hạ một quả trứng rồng trên bờ biển.

Rồng mẹ rời đi, một cụ rùa vàng từ dưới nước tiến lên đào hố ấp trứng vào cát. Cụ rùa căn dặn ông lão bảo vệ đứa con của rồng và đưa ông chiếc móng rùa.

Một ngày kia, từ đâu có đoàn xe trâu lao thẳng đến chỗ quả trứng, ông lão sợ hãi nắm chặt chiếc móng mà cụ rùa vàng đã đưa phòng lúc nguy khốn.

Ngay lập tức ông hóa thành hổ, dọa cho toán người, trâu phải chạy đi mất. Bẵng đi một thời gian bọn người ác lại kéo đến, trang bị và quân số có phần áp đảo hơn xưa.

Cuốn Miền Trung - Tích nằm trong bộ Miền Trung do NXB Kim Đồng phát hành. Ảnh: Kim Đồng - Wings Books.

Bọn chúng phóng hỏa, đốt cháy ngôi nhà ông lão đánh cá. Ông lão tuy hóa hổ nhưng tuổi già sức yếu, nhanh chóng bị đám đông hung hãn khống chế.

Giữa lúc ấy, một âm thanh nghe như tiếng nổ xé toang bầu trời. Mặt đất bất chợt rung chuyển không ngừng.

Mỗi mảnh nứt vừa chạm đất liền hóa thành núi nhô thẳng lên trời cao. Trứng rồng nở ra một người con gái. Ông lão đã hóa lại hình người, còn lũ cướp đều biến mất.

Về sau cô gái lấy một vị quân vương, ông lão được cụ rùa đưa về Biển Đông sống quãng đời còn lại.

Ngày nay, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam. Tháng 7/2025, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, phía Bắc thành phố giáp TP Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp Lào và phía Đông giáp Biển Đông. Đà Nẵng giữ vai trò hạt nhân, trung tâm động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp, Đà Nẵng còn có địa hình đa dạng khi phía Tây là vùng núi, phía Đông hướng ra biển. Nổi bật là đèo Hải Vân, được mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, với cung đường uốn lượn qua núi và tầm nhìn rộng ra Biển Đông.