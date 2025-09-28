Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thuyền viên vụ tàu cá gặp nạn kể khoảnh khắc thoát bàn tay tử thần

  • Chủ nhật, 28/9/2025 18:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường kể lại giây phút sinh tử khi tàu cá chìm giữa bão Bualoi, sóng dữ quăng quật, tính mạng chỉ còn mong manh trong gang tấc.

Sáng 28/9, bão số 10 - Bualoi áp sát đất liền, vùng biển Quảng Trị cuồn cuộn sóng dữ. Lúc này, hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS (TP.HCM) trên đường chạy vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn.

Một chiếc bị chìm cách bờ chưa đầy 1 hải lý, chiếc còn lại vỡ mạn, chết máy, mặc sóng gió đánh dập giữa cửa biển. Trên hai con tàu có 11 thuyền viên. Đến nay lực lượng chức năng đã cứu được 8 người, 3 người khác vẫn đang mất tích.

thuyen vien thoat chet anh 1

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường.

Trong số những thuyền viên thoát chết sau khi 2 tàu cá gặp nạn ở biển Quảng Trị, anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cơ thể đầy những vết bầm dập, mắt anh đỏ hoe khi kể lại giây phút sinh tử ngắn ngủi mà dài như cả đời người.

“Lúc đó đâu có chỗ nào vịn được, sóng đập là chết luôn. Em mới đu lên một chiếc phao đen rồi nói với mấy anh kia: ‘Đu theo em đi, chứ không có đường nào lội vô bờ được đâu. Trôi ra ngoài kia là chết luôn đó. Bây giờ chỉ còn mấy chục phần trăm sống thôi, cố gắng lên!’”.

Những lời nói ngắn gọn, dồn dập như mệnh lệnh sinh tử được thốt ra trong đêm tối, giữa những cột sóng cao ngất. Biển lúc đó như muốn nuốt chửng tất cả. Những ngọn sóng nối nhau đập ầm ầm vào mạn tàu, rồi quăng quật mọi người xuống biển. Trường và anh em dạt trôi giữa biển đen kịt, sóng đánh liên hồi.

“Anh em cố gắng lội từ từ ra ngoài, nhưng sóng đánh chìm anh kia trước. Tới lượt em, sóng cũng đánh dội vào, dập hết mình mẩy. Em tưởng mình chết rồi… Thế mà em vẫn sống!”, anh kể.

thuyen vien thoat chet anh 2

Các thuyền viên được đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Trong tuyệt vọng, anh nắm tay bạn thuyền tên Hiền, cố gắng kéo nhau bám trụ. Nhưng biển dữ không buông tha.

“Sóng đánh trôi đi xa lắm, rồi em chìm xuống, nổi lên, lại bị sóng văng vô cái trụ. Còn anh Hiền thì mất tiêu luôn. Lúc đó em biết chắc ảnh chìm rồi, tại sức anh ấy yếu hơn em”, anh nói, giọng đứt quãng vì kiệt sức.

Cứ thế, anh Trường bị sóng đánh văng vào trụ chắn đến hai, ba lần. Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, anh vẫn nổi lên được, bám lấy sự sống trong gang tấc.

Ngư dân bám trụ phao tiêu suốt 6 giờ trên biển Quảng Trị Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.

Khoảng 5h45 ngày 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải L. (30 tuổi), có người nhà trên hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà L. cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5km. Hậu quả, một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Đến 9h cùng ngày, các lực lượng phối hợp với ngư dân ứng cứu được 8 thuyền viên trên tàu mắc cạn. Các thuyền viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa vào bờ.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức cứu hộ 3 thuyền viên trên tàu bị chìm.

Bão số 10 nguy hiểm hơn, quần thảo ven biển Bắc Trung Bộ

Bão số 10 giữ sức gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm lại khi áp sát ven biển Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi đất liền đã ghi nhận mưa to, gió lớn.

2 giờ trước

Ngư dân ôm phao tiêu suốt 6 giờ giữa gió bão

Sau khoảng 6 giờ ôm phao tiêu lênh đênh trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Trường quyết định bơi vào bờ, bất chấp sóng lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10.

4 giờ trước

Bão số 10 nguy hiểm hơn, quần thảo ven biển Bắc Trung Bộ

Bão số 10 giữ sức gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm lại khi áp sát ven biển Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi đất liền đã ghi nhận mưa to, gió lớn.

2 giờ trước

https://vtcnews.vn/thuyen-vien-vu-tau-ca-gap-nan-o-quang-tri-ke-khoanh-khac-thoat-ban-tay-tu-than-ar967948.html

VTCNews

thuyền viên thoát chết BV 0042-TS Lạch Cửa Việt Quất Thị Hải L. Bualoi Phao tiêu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý