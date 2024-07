Thúy Ngân: 'Tôi đã khóc đến suy kiệt tinh thần'

Bỏ qua tranh cãi về nội dung, tính cách nhân vật, diễn xuất của Thúy Ngân trong phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay gây bất ngờ. Từng gây tranh luận vì đảm nhận vai diễn đã quá thành công bởi Hwang Jung Eum trong bản gốc Secret Love nhưng nay Thúy Ngân thuyết phục được khán giả. Đảm nhận một nhân vật trải qua rất nhiều biến cố, thậm chí vào tù như Thiên Ân, Thúy Ngân lấy được sự đồng cảm và nước mắt của khán giả.

Khi thông tin Thúy Ngân đảm nhận vai diễn từng được Hwang Jung Eum thể hiện thành công, không ít khán giả Việt nghi ngờ, thậm chí tranh cãi, phản đối. Đối mặt với tình huống đó, Thúy Ngân tâm sự ở quá trình quay, đạo diễn đề nghị diễn viên không nên xem phim gốc của Hàn Quốc mà hãy tập trung vào kịch bản Việt hóa. Vì vậy Thúy Ngân đã không tìm hiểu nhiều về phim gốc. Phải đến khi phim đóng máy, làm việc với bộ phận truyền thông của phim, cô mới nhận được nhiều thông tin về mức độ nổi tiếng của phim tại Hàn Quốc. Thời điểm này, nữ có chút lo lắng.

“Tuy nhiên, tôi và đoàn phim đã nỗ lực trong quá trình thực hiện dự án, do đó chuyện hay, dở xin được để khán giả quyết định. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả phản hồi. Quan điểm của tôi là quan trọng không phải kết quả ra sao, mà là mình đã cố gắng, nỗ lực để thực hiện điều đó như thế nào”, Thúy Ngân bày tỏ.

Trước câu hỏi: “Diễn xuất nhiều năm nhưng vẫn đối mặt với sự nghi ngờ của một bộ phận khán giả về năng lực. Thậm chí, ấn tượng về Thúy Ngân trong lòng nhiều người là 'nhạt'. Chị buồn bã, chạnh lòng?”, Thúy Ngân trả lời: “Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thường có tâm hồn rất mong manh, rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là lòng tự trọng cao, vì vậy Ngân thật sự không ít lần tự trách, chất vấn bản thân tại sao vẫn chưa chinh phục được trọn vẹn trái tim của khán giả”.

Tuy nhiên, Thúy Ngân chưa bao giờ để những cảm xúc không vui đó trở thành tiêu cực mà sẽ coi đó là động lực, là lý do bắt buộc bản thân không ngừng học hỏi, hoàn thiện các kỹ năng diễn xuất để chinh phục được trọn vẹn trái tim của khán giả.

Ở 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Thúy Ngân hài lòng với những gì cô và mọi người đã làm. Nữ diễn viên xúc động vì nhìn thấy thành quả nhiều tháng trời của cả đoàn phim được khán giả đón nhận, xen vào đó là cảm giác thích thú khi thấy một số phá cách của bản thân trong tâm lý nhân vật đã thành công.

“Tuy nhiên, tôi vẫn có chút tiếc nuối ở một số phân đoạn, phải chi đoàn phim và Ngân có thêm kinh phí, thời gian để làm tốt hơn thì hay biết mấy”, Thúy Ngân chia sẻ.

Khi được yêu cầu tự chấm điểm diễn xuất của bản thân với vai Thiên Ân, Thúy Ngân đáp: “9 điểm ý chí, 9 điểm nỗ lực, 9 điểm siêng năng và 7 điểm kỹ năng, điểm trung bình là 8,5”.

Trước những lời đánh giá tích cực hiện tại khán giả dành cho, Thúy Ngân bày tỏ: "Có được sự công nhận của khán giả là điều không gì hạnh phúc hơn đối với một diễn viên nhưng quyền lợi phải đi kèm với nghĩa vụ. Đây sẽ là phần thưởng nhưng cũng tạo áp lực để tôi luôn không ngừng học hỏi, hoàn thiện các kỹ năng diễn xuất và càng nỗ lực hơn nữa trong các dự án tiếp theo".

Theo Thúy Ngân, nhân vật Thiên Ân có nhiều giai đoạn biến chuyển tâm lý, lúc lạc quan vui vẻ, lúc đau khổ bi quan, lúc giằng xé trong hận thù. Đã chuẩn bị trước tâm lý và thể lực cho vai diễn nhưng có những lúc Thúy Ngân phải vào viện cấp cứu vì suy kiệt về tâm lý và thể lực khi luôn phải điều khiển cảm xúc biến đổi liên tục theo điều kiện ghi hình của đoàn phim.

“Thời gian ghi hình của đoàn phim ở Vũng Tàu nằm ngay vào mùa gió, càng về đêm, trời càng lạnh. Nhiều khi, ê-kíp và diễn viên phải làm việc đến sáng ngoài biển. Có cảnh tôi và anh Cảnh cùng anh em quay phim phải lặn ngụp dưới biển từ đêm tới sáng, sau đó cả đoàn ngã bệnh”, Thúy Ngân kể.

Tiếp đó, các trường đoạn khi nhân vật Thiên Ân ở trong trại giam chính là những cảnh khiến Thúy Ngân lo lắng, áp lực nhất. Bởi đây là giai đoạn tâm lý phức tạp nhất của nhân vật và cũng là giai đoạn bước ngoặt để nhân vật xoay chuyển tình cảm của khán giả từ trách móc sang thương cảm cho số phận bi thương của nhân vật.

Diễn xuất của Thúy Ngân được khen ngợi nhưng nhân vật Thiên Ân lại gây ức chế vì quá yếu đuối, thậm chí nhu nhược, ngu muội, hơi “dại trai”. Về vấn đề này, Thúy Ngân bày tỏ mỗi vai diễn đều có cái hay riêng và Thiên Ân trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay không ngoại lệ.

Theo nữ diễn viên, đâu đó trong xã hội ngoài kia, vẫn có những cô gái như Thiên Ân, yếu đuối, nhu nhược nhưng tốt bụng và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Và với Thúy Ngân, vai diễn nào, một khi đã nhận lời thì cũng cố gắng chứ không “đứng núi này trông núi nọ”.

“Thật ra theo những bình luận trên mạng xã hội và tin nhắn khán giả gửi cho Ngân, tôi thấy họ rất thương Thiên Ân. Nhưng cũng vì thương quá nên mới giận khi thấy Thiên Ân hy sinh cho một kẻ không đáng. Với tính cách của Thiên Ân trong phim, Ngân nghĩ người ta có câu ‘người bên ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc’. Khán giả nhìn rõ được bản chất của Tuấn Kiệt, nhìn rõ được những hậu quả mà Thiên Ân và gia đình cô phải gánh chịu từ sự hy sinh dành cho một kẻ không đáng, nên có những bức xúc, trách cứ”, diễn viên sinh năm 1991 giải thích.

Không chỉ ngập tràn cảnh đau khổ, khóc lóc, 7 năm chưa yêu sẽ chia tay còn là bộ phim có cảnh tình cảm táo bạo nhất từ trước đến nay của Thúy Ngân. Nói về quá trình quay cảnh này, Thúy Ngân cho biết trong phim có 2 cảnh tình cảm táo bạo quan trọng, một là cảnh giữa anh Jun Phạm và Thảo Tâm, cảnh còn lại là giữa Thúy Ngân và anh Võ Cảnh.

“Cảnh của anh Jun và Tâm quay trước. Lúc đó tôi đã xin vào phim trường để coi và thực sự bị bất ngờ vì độ nóng bỏng của cảnh quay. Sau đó đạo diễn ‘hăm dọa’ cảnh của tôi và anh Cảnh phải tăng cấp độ ‘táo bạo’. Do đó, tôi và anh Cảnh rất áp lực. Một thời gian trước khi ghi hình cảnh này, tôi và anh Cảnh đã nhiều lần xin đạo diễn giảm bớt mức độ. Nhưng rồi nhờ áp lực nên cả hai đã có những bàn bạc kỹ lưỡng để đến khi thực hiện ghi hình, mọi chuyện suôn sẻ và nhanh đến bất ngờ dù cũng rất ‘táo bạo’”, cô chia sẻ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.