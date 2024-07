Cường Seven và Vũ Ngọc Anh kỷ niệm một năm cưới

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vũ Ngọc Anh cho biết do Cường Seven đang bận rộn chuẩn bị cho các tiết mục ở Anh trai vượt ngàn chông gai nên hai người không có kế hoạch gì đặc biệt trong ngày kỷ niệm. Cường Seven hiện là một trong những nhân tố được yêu thích ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh có kỹ năng toàn diện, từ hát, nhảy tới khả năng trình diễn.