Thương vụ khó hiểu nhất của Sir Alex giờ ra sao?

Từng bị CĐV Manchester United bình chọn là bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử CLB, tiền đạo Bebe chuẩn bị bắt đầu chương mới trong sự nghiệp.

Bebe có bến đỗ mới.

Theo Sportbible, Bebe đã tìm được đội bóng mới sau nhiều tháng thất nghiệp kể từ khi chia tay UD Ibiza vào cuối mùa giải trước. Điểm đến tiếp theo của cầu thủ 36 tuổi là CD Teruel, CLB đang gặp khó khăn tại giải hạng Ba Tây Ban Nha.

Sau 10 vòng đấu, Teruel mới giành được 6 điểm và đang xếp cuối bảng. Đội bóng này kỳ vọng kinh nghiệm của tuyển thủ Cape Verde sẽ giúp họ cải thiện thành tích, qua đó tránh nguy cơ xuống hạng.

Bebe từng là một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất dưới triều đại Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Mùa hè năm 2010, MU chi khoảng 7,4 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha từ Vitoria de Guimaraes. Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford được cho là đã vượt qua sự cạnh tranh của Real Madrid và Benfica để sở hữu chữ ký của cầu thủ này.

Bebe khi còn khoác áo MU.

Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng biến thành thất vọng. Trong 4 năm khoác áo MU, Bebe chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân trước khi chuyển sang Benfica. Dù Sir Alex từng mang về nhiều bản hợp đồng không thành công như Juan Sebastian Veron, Eric Djemba-Djemba, Kleberson hay David Bellion, Bebe vẫn đứng đầu cuộc bình chọn do ESPN tổ chức về thương vụ thất bại nhất lịch sử đội bóng.

Rời Benfica, Bebe chuyển sang Tây Ban Nha và từng bước tìm lại sự nghiệp. Anh khoác áo nhiều CLB khác nhau, trong đó có Rayo Vallecano và Eibar. Tính riêng tại La Liga, tiền đạo này có tổng cộng 162 lần ra sân, bên cạnh 83 trận đấu tại Segunda Division.

Trong quãng thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha, Bebe ghi 46 bàn thắng và đóng góp 33 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Đặc biệt, anh từng cùng Rayo Vallecano vô địch Segunda Division năm 2018, qua đó giành quyền trở lại giải đấu cao nhất xứ bò tót.

Giờ đây, ở tuổi 36, Bebe đứng trước nhiệm vụ mới tại Teruel. Từ bản hợp đồng bị xem là thảm họa ở MU, tiền đạo người Cape Verde hy vọng kinh nghiệm chinh chiến tại Tây Ban Nha sẽ giúp đội bóng mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

MU có thay Carrick cũng chẳng giải quyết được vấn đề Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.