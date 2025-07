Thương vụ 60 triệu bảng làm dậy sóng bóng đá Anh

Theo The Athletic, Tottenham được cho là chuẩn bị hoàn tất thương vụ trị giá 60 triệu bảng chiêu mộ tiền vệ Morgan Gibbs-White từ Nottingham Forest. "Gà trống" kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Gibbs-White và dự kiến hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế cũng như chốt hợp đồng trong tuần này.

Tuy nhiên, đội bóng thành London đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ phía Forest, khi họ cân nhắc hành động pháp lý. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm Forest chuẩn bị đệ đơn khiếu nại lên Premier League về vụ chuyển nhượng.

Forest cáo buộc Tottenham hành động không hợp pháp trong việc tiếp cận Gibbs-White trước khi đạt thỏa thuận cá nhân. Sky Sports cho hay điều này khiến thương vụ trở nên căng thẳng, tạo nên sóng gió trên thị trường chuyển nhượng, cũng như ở các phòng ban luật pháp của Premier League.

Gibbs-White trải qua mùa giải ấn tượng với 7 bàn thắng và 8 kiến tạo trong 34 trận đấu tại Premier League. Anh trở thành trụ cột không thể thiếu của Forest kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2022 từ Wolves với mức phí chỉ 25 triệu bảng. Sự thăng hoa của Gibbs-White thu hút sự quan tâm từ Tottenham và cả Manchester City.

Đáng chú ý, Tottenham có kỳ chuyển nhượng sôi động dưới thời tân HLV Thomas Frank. Chưa đầy 24 giờ trước khi đạt thỏa thuận với Gibbs-White, đội bóng thành London hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Mohammed Kudus từ West Ham với mức giá 54,5 triệu bảng.

Ngoài ra, họ cũng chiêu mộ hậu vệ trẻ người Nhật Kota Takai từ Kawasaki Frontale, đồng thời Mathys Tel, cầu thủ từng được Bayern Munich mượn mùa trước, cũng chính thức gia nhập Spurs.

