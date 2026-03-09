Thường trực Chính phủ cho ý kiến về di dân làm nhà máy điện hạt nhân

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung liên quan công tác di dân, tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về một số nội dung liên quan công tác di dân, tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ ưu đãi).

Chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn; quy hoạch và thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu; bố trí vốn đầu tư công trung hạn để bố trí, sắp xếp và ổn định dân cư; đầu tư hạ tầng y tế; khai thác đất hiếm; sửa đổi Quy hoạch điện VIII; xây dựng đường tuần tra biên giới cũng được Thường trực Chính phủ cho ý kiến.

Về đề xuất sớm đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đã được quy hoạch và nằm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương giao tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Lai Châu cùng các cơ quan nghiên cứu, rà soát lại hướng tuyến, tổng mức đầu tư… xây dựng dự án, tiến hành các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về đề xuất sớm phê duyệt quy hoạch và có cơ chế thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp với sự phát triển chung của đất nước; triển khai trên tinh thần kêu gọi hợp tác công tư và địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho Lai Châu, Lào Cai phát triển hơn nữa, trong đó có lĩnh vực kinh tế tầm thấp.

Với cả hai nội dung nói trên, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là bảo đảm hiệu quả và tối ưu hóa đầu tư.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị.

Trong năm 2025, 100 trường tại 100 xã thuộc 18 địa phương đã được khởi công. Đến nay, có 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng và dự kiến các trường này sẽ hoàn thành trước 30/8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành, cơ quan, địa phương đang khẩn trương chuẩn bị để khởi công các trường còn lại trong tháng 3.

Cho ý kiến về việc tiếp tục triển khai các trường đã được khởi công và công tác chuẩn bị khởi công những trường còn lại, Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương liên quan tiếp tục bám sát Kết luận 81 của Bộ Chính trị; rà soát, triển khai việc xây dựng các trường phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần điều chỉnh, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh; chuẩn bị tốt việc quản lý, vận hành các trường khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tiêu cực và tối ưu hóa đầu tư.