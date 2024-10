Thương Tín từ quê vào TP.HCM tìm việc làm thuê

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tô Hiếu xác nhận là người đăng video trên trang của Thương Tín. Trong clip, Thương Tín cho biết một mình từ quê Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP.HCM và tìm gặp nhạc sĩ Tô Hiếu. Nghệ sĩ nói hoàn cảnh của ông đang khó khăn, muốn tìm việc làm thuê.

Tuy nhiên, Tô Hiếu khuyên Thương Tín nên về quê sống dựa vào gia đình bởi với sức khỏe còn yếu, ông không thể tìm được việc phù hợp.

Xuất hiện trong clip, Thương Tín chống gậy, gương mặt gầy rộc, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, trên tay có vết thương do bất cẩn bị té. Sau cuộc trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe của nhau, Thương Tín ra bến xe An Sương để về lại quê.

Theo Tô Hiếu, video này được quay cách đây khoảng một tháng. Sau đó, Thương Tín về Phan Rang, bị trượt té và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Sau khi vào bệnh viện kiểm tra, tay chân của anh Tín bị trầy xước nhiều. Anh mệt, thở không nổi. Người nhà của anh Tín có liên hệ với tôi khi xảy ra sự việc. Lúc đó, tôi đã bắt xe khách trong đêm để xuống thăm anh. Anh Tín được đưa về nhà chăm sóc, nghỉ ngơi. Hiện tại, sức khỏe anh ấy đã ổn hơn nhưng vẫn gặp khó khăn khi đi lại", nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết.

Hiện, sau khi chia tay vợ kém tuổi, Thương Tín sống ở nhà mẹ ruột và được em gái chăm sóc.

Thương Tín là diễn viên nổi tiếng vào thập niên 1970-1990, từng được khán giả biết tới với những vai diễn như Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn… Ở thời kỳ đỉnh cao Thương Tín có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim.

Năm 2021, ông bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Những năm sau đó, vì hoàn cảnh khó khăn, ông được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ.

Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện là tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức. Tập truyện gồm 2 phần: Ma gánh hát (Mạc Can) và Ma bịnh viện (Nguyễn Đông Thức) với những chia sẻ, góc nhìn riêng của hai tác giả.