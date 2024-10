Vì sao Quế Anh vấp tranh cãi?

Quế Anh có cố gắng nhưng lại vướng tranh cãi về cách giao tiếp, ứng xử tại Miss Grand International 2024.

Kể từ ngày 7/10, dàn thí sinh Miss Grand International (MGI) đã lần lượt di chuyển từ Campuchia sang Thái Lan để tham gia các hoạt động tiếp theo. Tại sân bay, Võ Lê Quế Anh diện "cây" denim năng động, cô và dàn ứng viên có tâm trạng khá tốt dù lịch trình bị thay đổi đến chóng mặt.

Quế Anh vấp tranh cãi

Sau chưa đầy một tuần nhập cuộc, Quế Anh đang nhận được những luồng ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp. Cô từng vấp tranh cãi khả năng đối đáp chưa trôi chảy, phong thái thiếu tự tin khi trò chuyện cùng chủ tịch Nawat, bà Teresa và đương kim MGI Luciana Fuster trong bữa tiệc của top 10 Pre-Arrival (10 người đẹp thắng bình chọn của khán giả).

Khi được ông Nawat hỏi về việc không được một số khán giả ủng hộ, Quế Anh trả lời còn lúng túng, sử dụng từ vựng tiếng Anh đơn giản và chèn câu nói bị cho là lạc quẻ. Nhiều người sau khi xem clip này nhận xét Quế Anh phát âm sai và sử dụng mẫu câu chưa đúng ngữ pháp.

"Cô ấy trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi", "Cô ấy chưa sắp xếp ý cho hợp ý nên thành ra dẫn đến lan man, lạc đề"... là những bình luận của dân mạng.

Trái lại, có ý kiến bênh vực, cho rằng Quế Anh nên được thông cảm vì đối diện nhiều áp lực, và việc chủ động trình bày ca khúc Hello Vietnam cũng cho thấy thí sinh có cố gắng làm nóng bầu không khí, dù hiệu ứng chưa đạt như kỳ vọng.

Tại đấu trường quốc tế, Quế Anh theo đuổi hình tượng gợi cảm, nóng bỏng với loạt trang phục cut-out. Tuy nhiên, bộ đầm nude xuyên thấu với phần trên là dáng corset ôm sát được cô diện vào ngày nhận sash bị chê. Ở một vài góc máy, trang phục này chưa tinh tế, dễ gây hiểu lầm.

Quế Anh mặc gợi cảm ở Miss Grand International. Ảnh: @ariqueanh.

Lần Quế Anh bị "ném đá" nhiều nhất có lẽ là tại buổi livestream giao lưu cùng dàn thí sinh. Ban đầu, cô hỏi các thí sinh khác có hát được nhạc BlackPink hay không. Tuy nhiên, sau đó cô cho biết bản thân chỉ thể hiện được How You Like That, song khi bắt đầu, Quế Anh lại không thuộc và đề nghị đổi bài khác.

Trong giây phút lúng túng đó, thí sinh Campuchia và Macau đã "cứu" Quế Anh. Người đẹp Macau chủ động hát đoạn đầu để Quế Anh hòa theo nhịp. Nhưng cũng chính lúc này, Quế Anh có lẽ vì quá phấn khích, đã giật micro trên tay người đẹp Campuchia. Đoạn video ghi lại cảnh này cho thấy Sotheary Bee bối rối, biểu cảm không vui.

Hay mới nhất, trong một hoạt động ngoài trời ở Thái Lan, việc Quế Anh đi nhanh lên phía trước để chung hàng với các thí sinh đang được ống kính tập trung vào cũng gây bàn tán.

Cần cố gắng

Trong phần thi Grand Voice ngày 9/10, Quế Anh chọn thể hiện ca khúc Like That của nhóm nhạc Hàn BabyMonster. Phần trình diễn không xuất sắc, nhưng đủ giúp cô được gọi tên trong top 15 vòng thi phụ.

Cùng lúc này, Miss Popular Vote đang được mở để người hâm mộ bình chọn cô gái họ yêu thích nhất. Ai thắng vote sẽ tiến thẳng vào top 10. Cổng bình chọn sẽ đóng vào 20h ngày 25/10. Hiện, đại diện của Myanmar dẫn đầu với 64%, Quế Anh không có tên trong vị trí ứng viên được bình chọn cao.

Quế Anh và các thí sinh Miss Grand International 2024. Ảnh: MGI.

So với dàn ứng viên năm nay, Quế Anh thuộc nhóm thí sinh có ngoại hình cân đối, chiều cao 1,72 m, gương mặt đậm nét châu Á. Nhưng để nói sở hữu nhan sắc nổi bật phải kể đến đại diện Tây Ban Nha, Guatemala, Paraguay... Người đẹp Thái Lan Malin Chara-anan vóc dáng nhỏ bé nhưng gương mặt sáng, ngọt ngào.

Hiện, các vòng thi phụ như phỏng vấn kín, áo tắm, trang phục dân tộc, thời trang... chưa diễn ra nên sự thể hiện của Quế Anh ra sao vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, xét về yếu tố trình diễn, catwalk, biểu cảm, cô gái sinh năm 2001 cần cố gắng nhiều hơn để có thể gây ấn tượng mạnh.

Đến lúc này, hạn chế lớn nhất của Quế Anh vẫn là phong thái giao tiếp còn non, thiếu chắc chắn trong lời nói. Có một số khán giả nhận xét khi nhìn tổng thể, Quế Anh chưa có những yếu tố để trở thành ứng viên mạnh.

Cô cũng chưa cho thấy bản thân đáp ứng được tiêu chí về "business" (kinh doanh) như ban tổ chức đưa ra.

Miss Grand International lần thứ 12 quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhưng chưa được nửa chặng đường, 2 thí sinh đã rút lui (Campuchia, Costa Rica). Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 25/10 và đương kim hoa hậu Luciana Fuster sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.