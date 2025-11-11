Thưởng thức cuộc sống tại biệt thự rừng đầu tiên được Ecopark ra mắt

Biệt thự rừng Retreat Forest, Eco Retreat sở hữu thiết kế đặc biệt, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống dưới tán rừng.

Biệt thự rừng đầu tiên tại miền Nam - Retreat Forest, Eco Retreat - đánh dấu bước phát triển mới của Ecopark trong kiến tạo sản phẩm. Dự án sở hữu tầng trải nghiệm riêng tư, phù hợp phong cách sống hiện nay của giới thành đạt.

Mới đây, biệt thự mẫu Retreat Forest được chủ đầu tư Ecopark đưa vào khai trương, đón cư dân tương lai vào tham quan và trải nghiệm.

Xu hướng sống tận hưởng giữa thiên nhiên

Trên thế giới, sống tận hưởng, đề cao trải nghiệm cá nhân nhưng gần gũi môi trường thiên nhiên đã trở thành xu thế, bởi tác dụng mà nó đem lại. Điển hình tại Nhật Bản, tắm rừng (Shinrin-yoku) được công nhận là liệu pháp y tế quốc gia giúp cư dân nước này thuộc top có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Tiến sĩ Qing Li là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Y học Rừng, chuyên nghiên cứu và đo lường liệu pháp tắm rừng Shinrin-yoku. Ông Qing Li cho biết tắm rừng giúp điều hòa tâm trạng và ổn định sinh lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tái tạo nhận thức, tăng khả năng sáng tạo, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh ung thư.

Sống xanh và tận hưởng lợi ích từ thiên nhiên mang lại trở thành xu hướng trên thế giới. Ảnh thực tế không gian sống tại đô thị Eco Retreat của Ecopark.

Singapore và Hàn Quốc cũng tiên phong với kiến trúc sinh học, phủ xanh các tòa nhà cao tầng, đưa con người trở lại gần với tự nhiên. Tại Mỹ và Canada, các bác sĩ kê "thiên nhiên" trong đơn thuốc, yêu cầu bệnh nhân tiếp xúc môi trường tự nhiên nhiều hơn để giảm thời gian phục hồi. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng diễn ra trào lưu "di cư xanh", khi cư dân thành thị chuyển về vùng ven đô, nơi có mật độ cây xanh cao và không khí trong lành hơn.

Biệt thự dưới tán rừng của Ecopark tại phía tây TP.HCM.

Tại Việt Nam, chủ đầu tư Ecopark tiên phong cho phong cách sống tận hưởng giữa thiên nhiên, đồng thời ra mắt phiên bản cao cấp hơn khi mỗi căn nhà lại có không gian trải nghiệm cá nhân nằm dưới tầng hầm. Sản phẩm độc đáo này nằm trong bộ sưu tập 501 căn biệt thự rừng của đại đô thị Eco Retreat (tổng diện tích 220 ha, nằm ở phía tây TP.HCM).

Thức giấc giữa rừng xanh tại biệt thự Retreat Forest

Tại Retreat Forest, 501 căn biệt thự rừng là sản phẩm đặc biệt, được sắp đặt xung quanh 24 cụm tiện ích. Các tiện ích đều nằm dưới tán thiên nhiên đa tầng, trồng theo phương pháp "túi rừng Miyawaki". Phương pháp này giúp các tầng thực vật đa dạng, cộng sinh và giúp không khí trong lành hơn nhiều lần so với rừng đơn canh thường gặp. Phương pháp túi rừng cũng được Nhật Bản sử dụng để đưa thiên nhiên vào đô thị, giúp người dân đạt nhiều lợi ích sức khỏe hơn.

Nhờ phương pháp trồng túi rừng, Retreat Forest có tỷ lệ phủ xanh lên đến 55 m2/người - cao gấp 5 lần so với chỉ tiêu cây xanh được Liên Hợp Quốc khuyến nghị. Bên cạnh đó, dưới tán cây, không gian sống được bố trí hệ tiện ích đa dạng và liên hoàn như bể bơi thủy sinh, sân thể thao, sân chơi, sân tập golf mini, vườn ăn quả, vườn hoa, khu yoga, thiền, vườn trà hay đa dạng điểm vườn BBQ.

Đặc biệt, mỗi túi rừng đều có khoảng diện tích trồng rau hữu cơ được gắn biển tên riêng cho từng biệt thự. Điều này giúp cư dân không chỉ trồng cây theo sở thích riêng, mà còn tương tác cộng đồng. Nhờ đó, người cao tuổi có sự liên kết xã hội, trẻ nhỏ được đón nhận bài học từ thiên nhiên như gieo trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng yêu thương đối với cá thể khác.

Mỗi cư dân Retreat Forest được hưởng mật độ 55 m2 mảng xanh.

Giữa không gian xanh mát của tầng tán thực vật đa dạng, Retreat Forest lựa chọn nét kiến trúc tinh giản, đường nét thanh tao của thiết kế Modern Zen, với đặc trưng là hệ mái dốc thoải dần, giúp căn nhà nép mình dưới tán cây. Những đường nét vuông vắn, thanh mảnh của mặt dựng, hệ cửa kính hay cửa sổ cũng đồng điệu với thảm thực vật xung quanh căn nhà, giúp thiên nhiên và kiến trúc có sự hòa quyện và tôn lên vẻ đẹp của chủ thể.

Tại Retreat Forest, căn nhà không chú trọng mặt trước hay mặt sau. Tất cả mặt tiếp xúc đều hướng về thiên nhiên có chủ đích, sau khung cửa là bức tranh tràn ngập màu xanh của túi rừng. Với thiết kế này, tầm mắt cư dân luôn được tiếp xúc với mảng xanh, tạo hiệu ứng thị giác tích cực, giảm căng thẳng, tăng khả năng sáng tạo đồng thời giúp không gian như mở rộng khỏi giới hạn các bức tường.

Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, chia sẻ: "Khi khu rừng retreat tràn ngập hương và không khí mát lành, luồng không khí mát có xu hướng tràn xuống các tầng thấp. Do đó, chúng tôi tạo ra 2 cửa sổ trời để thông gió và lấy ánh sáng tự nhiên xuống cho không gian trải nghiệm đặc biệt dưới tầng hầm".

Ánh sáng và nắng tự nhiên tràn xuống không gian tầng hầm - trải nghiệm được cá nhân hóa trong biệt thự mẫu Retreat Forest.

Tầng trải nghiệm đang là xu hướng sử dụng không gian thời thượng đối với các gia đình có gu. Thiết kế không gian cơ bản gồm phòng khách, bếp, phòng ăn, phòng ngủ là chưa đủ hấp dẫn, vì thiếu không gian giải trí riêng tư hoặc trưng bày bộ sưu tập theo sở thích. Khi đó, gia chủ thường yêu cầu thiết kế tầng trải nghiệm, để căn nhà phục vụ đầy đủ nhu cầu thưởng thức và tái tạo năng lượng cho các thành viên.

Retreat Forest đưa ra thị trường dòng sản phẩm biệt thự rừng được tính toán, tích hợp nhu cầu sử dụng tầng trải nghiệm trong bản quy hoạch. 501 căn biệt thự rừng đều có hầm là tầng rộng nhất, 100% có cửa sổ trời giúp thông gió và lấy ánh sáng tự nhiên. Gia chủ có thể tạo khu vườn cảnh quan và đưa thiên nhiên xuống tầng hầm, biến đó thành tầng trải nghiệm riêng tư, đúng với cá tính.

Ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm: "Hầm rượu, bể ngâm, bể khoáng, phòng gia đình, xem phim, không gian thiền định, quầy bar, phòng triển lãm cá nhân, hay nơi trưng bày bộ sưu tập đắt giá không còn được đặt ở phòng khách hay tích hợp trong phòng ngủ. Ngày nay, giới sành điệu chọn đưa sở thích của mình vào không gian riêng tư - không phải để khoa trương, mà để phục vụ sự thưởng thức của chính họ".

Thiết kế đặt cảm xúc người dùng làm trọng tâm tại Retreat Forest.

Tại khu vườn chủ đề Gia Đình, thuộc 24 chủ đề trải nghiệm của Retreat Forest, chủ đầu tư hoàn thiện tiện ích theo thiết kế và khai trương 3 biệt thự mẫu. Mỗi biệt thự mẫu không chỉ mang đến sự hình dung về không gian bên trong căn nhà, mà còn gợi mở nhiều sáng tạo về việc sử dụng tầng trải nghiệm cho sở thích cá nhân. 3 biệt thự là 3 cá tính, đại diện cho 3 thế hệ khác nhau khi chọn sống gắn kết chung dưới một tán rừng.

Phòng bếp được thiết kế ấm áp và sang trọng.

Bà Nữ Uy (TP.HCM) chia sẻ khi trải nghiệm tham quan nhà mẫu: "Tôi rất ấn tượng với thiết kế của căn đơn lập. Khi được nghe câu chuyện về 3 thế hệ, tôi quyết định tham khảo thiết kế của căn dành cho thế hệ U50 và cảm nhận rõ sự đồng điệu trong màu sắc, cách chọn nội thất, vật liệu hay bố cục không gian, đặc biệt là căn bếp tạo cảm hứng cho người sử dụng. Tôi cũng hình dung được sẽ làm gì trong tầng trải nghiệm của chính mình. Căn song lập mua cho con trai, tầng trải nghiệm sẽ thiết kế phòng game để giải trí và kết hợp công việc lập trình vốn rất cần sự tập trung sâu".