Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao vừa được Ecopark ra mắt

Swanlake Residences có tầm nhìn trực diện hồ Thiên Nga và sông Lam. Tại đây, cư dân được tận hưởng sự chăm sóc dành cho bản thân và gia đình với hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao.

Tại đại đô thị xanh hàng đầu miền Trung, bể bơi bốn mùa trong nhà theo công nghệ điện phân muối, phòng chờ, phòng gym/yoga, phòng tập golf 3D, phòng gia đình, phòng giải trí, hay khu vườn riêng trên không với diện tích lên đến 120 m2 ngoài trời là đặc quyền của cư dân trung tầng Swanlake Residences.

Thiết kế riêng cho bộ sưu tập 108 căn hộ đặc biệt

Tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm mới của Nghệ An, tại đại đô thị xanh hàng đầu miền Trung - Eco Central Park (rộng gần 200 ha), nhà sáng lập Ecopark vừa ra mắt tòa căn hộ trung tầng Swanlake Residences. Đây cũng là dòng căn hộ trung tầng cao cấp đặc biệt lần đầu có mặt tại thị trường Nghệ An.

Swanlake Residences có tầm nhìn kép ra hồ Thiên Nga và sông Lam. Ảnh phối cảnh.

Đón cư dân Swanlake Residences trở về nhà là không gian của hơn 18.000 m2 bóng cây xanh, 21 ha mặt hồ trong đó có 4 ha mặt hồ Thiên Nga. Bên cạnh view hồ, tầm nhìn kép ra sông Lam cũng được đánh giá cao bởi từ bao thế hệ, người dân Nghệ An đi đâu cũng đều hướng về con sông quê hương.

Sảnh chờ sang trọng tại Swanlake Residences. Ảnh phối cảnh.

Tại sảnh đón tòa nhà, nhà sáng lập Ecopark thiết kế sảnh chờ hiện đại, khoáng đạt với tiêu chuẩn resort 5 sao. “Cư dân trở về nhà sau mỗi ngày làm việc hay tiếp đón khách, người thân đến thăm nhà thì những trải nghiệm đầu tiên của họ rất quan trọng. Chúng tôi muốn Swanlake Residences mang lại sự thư thái, tận hưởng cho bất cứ ai bước chân vào tòa nhà. Tại đây, sảnh đón rộng lớn và sang trọng, phòng chờ thiết kế theo tiêu chuẩn của VIP lounge tại resort để phục vụ cư dân”, ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, chia sẻ.

Bước qua sảnh chờ, cư dân dễ dàng di chuyển đến căn hộ mà không mất nhiều thời gian chờ đợi, khi tòa nhà được chia tách thành 5 trục thang máy riêng biệt. Với 108 căn hộ, trung bình 1 thang máy sẽ phục vụ 20 căn hộ. Con số này vượt trội so với tiêu chuẩn chung của căn hộ cao cấp trên thị trường hiện nay (khoảng 60-70 căn hộ/thang máy).

Thiên nhiên được đưa vào từng ban công căn hộ tại Swanlake Residences. Ảnh phối cảnh.

Tại mỗi căn hộ của cư dân, để tận hưởng tầm nhìn ôm trọn hồ Thiên Nga và sông Lam, nhà sáng lập Ecopark thiết kế kính tràn, hệ ban công lớn. Thiết kế này kết hợp chiều cao tầng được thiết kế cao hơn so với chiều cao thông thường, lên đến 3,6 m, giúp căn hộ trở nên sang trọng, thoáng đãng hơn khi đón trọn ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, thiết kế này tạo nên sự kết nối giữa không gian bên trong ngôi nhà và thiên nhiên bên ngoài.

Tầm nhìn đắt giá hướng trọn hồ Thiên Nga. Ảnh phối cảnh.

Tại Swanlake Residences, nhà sáng lập Ecopark dành 50% diện tích để thiết kế các dòng căn hộ đặc biệt, gồm 16 căn duplex view trực diện hồ Thiên Nga, 10 căn sky villa sở hữu tầm nhìn kép: Vừa chiêm ngưỡng hồ Thiên Nga, vừa ngắm sông Lam. Phiên bản giới hạn với 4 penthouse, mỗi penthouse nằm trọn 1 tầng, ở vị trí cao nhất tòa nhà, tầm nhìn 360 độ với cảnh quan mặt nước trải rộng từ hồ Thiên Nga, tầm nhìn đảo, sông Lam. Đây được xem là tòa căn hộ có tỷ lệ sản phẩm hạng sang cao hàng đầu hiện nay tại Nghệ An. Điều này mang đến định vị sẵn có về cộng đồng cư dân sẽ sinh sống tại đây: Chủ nhân của biệt thự trên không, hình thành phong cách sống và thưởng thức trọn vẹn.

Sản phẩm phiên bản giới hạn này còn có sân vườn riêng, diện tích lên đến hơn 120 m2, được tích hợp tải trọng phù hợp để thi công bể bơi, bể sục hay tiểu cảnh, non bộ độc đáo. Tất cả giúp tăng trải nghiệm sống khi thiết lập vị thế penthouse được bao quanh bởi vườn riêng trên cao, vừa riêng tư như biệt thự, vừa có tầm nhìn mãn nhãn. Kèm theo đó, các căn hộ được thiết kế theo nguyên tắc song lập, nghĩa là 2 cặp căn liền nhau luôn có khoảng cách bên hông, tạo ra trải nghiệm sống trong căn hộ tương tự sống trong căn biệt thự song lập. Đây là nét đặc sắc được chủ đầu tư kỳ công phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn sống của giới thành đạt tại Nghệ An - Hà Tĩnh.

Sống resort tại căn hộ trung tầng đầu tiên của Nghệ An

Thiết kế với vị trí đẹp, tầm nhìn đắt giá tại Eco Central Park, Swanlake Residences thừa hưởng trực tiếp các tiện ích rộng lớn tại công viên hồ Thiên Nga - nơi hội tụ điểm nhấn đặc sắc về cảnh quan, lễ hội, hoạt động vui chơi, giải trí. Ngoài ra, toàn bộ khu vực công viên tiếp giáp với trung tầng Swanlake Residences được chủ đầu tư nâng cấp cảnh quan để gia tăng trải nghiệm tiện ích trực tiếp dành cho cư dân khu trung tầng.

Chưa dừng lại ở đó, nhà sáng lập Ecopark thiết kế tiện ích riêng biệt, bài bản dành riêng cho cư dân Swanlake Residences. Phải kể đến bể bơi bốn mùa trong nhà, công nghệ điện phân muối lần đầu xuất hiện tại Nghệ An. Công nghệ này giúp khử trùng nước hiệu quả nhờ hợp chất HOCl mạnh hơn OCl đến 100 lần, không gây kích ứng cho da và mắt, an toàn cho cả người lớn và trẻ em. Sau khi bơi xong, cư dân có thể chuyển sang phòng xông hơi bên cạnh giúp làm ấm cơ thể, thư giãn, phục hồi cơ bắp, thải độc tố và làm sạch sâu lỗ chân lông. Quá trình bơi - xông hơi cũng giúp cải thiện lưu thông máu và làm làn da trở nên mịn màng hơn.

Bể bơi bốn mùa trong nhà công nghệ điện phân muối, phòng tập gym hiện đại, phòng tập golf, phòng vui chơi trẻ em tại Swanlake Residences.

Cũng tại tầng 1 tiện ích, chủ đầu tư bố trí khu trò chơi trẻ em, phòng gym, phòng yoga; đặc biệt là phòng giải trí đa thế hệ dành cho gia đình tại tầng lửng như phòng tập golf, phòng chơi game, phòng thư giãn đọc sách/làm việc. Đây là không gian để tăng cường lối sống kết nối cộng đồng, đề cao môi trường sống gần gũi thiên nhiên để hưởng lợi ích của tự nhiên mang lại.

Phòng cộng đồng, nơi sinh hoạt chung của cư dân, như căn nhà thứ hai tại Swanlake Residences.

“Swanlake Residences được xây dựng không với mục đích có thêm một tòa nhà, mà để kiến tạo biểu tượng sống mới tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung. Mỗi vùng đất gắn với một biểu tượng và tại Eco Central Park, trung tầng Swanlake Residences trở thành biểu tượng với thiết kế, tầm nhìn, giá trị, tiện ích không thể nhân bản”, ông Nguyễn Thành Quang nói thêm.