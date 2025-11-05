Thương hiệu mắt kính Nhật Bản Jins 'lấn sân' thị trường Việt

Với ba cửa hàng chuẩn bị khai trương, Jins - thương hiệu kính mắt hàng đầu Nhật Bản - mang triết lý “Magnify life” đến Việt Nam, tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm kính mắt hiện đại.

Thị trường mắt kính Việt Nam phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn phân mảnh. Theo báo cáo của IMARC Group, doanh thu ngành này được dự báo đạt 498,6 triệu USD trong năm 2024 và duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 5,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2033.

Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng vẫn chọn mua kính tại các cửa hàng nhỏ lẻ, với trải nghiệm mua sắm chưa được chuẩn hóa, thiếu dịch vụ đo mắt chuyên nghiệp và đặc biệt là chưa tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Đây là khoảng trống mà Jins - thương hiệu đã định hình chuẩn mực bán lẻ kính tại Nhật Bản, nhìn thấy cơ hội. Sự xuất hiện của Jins tại TP.HCM được xem là “bước đi đúng thời điểm”.

Với nền tảng hơn hai thập kỷ đổi mới trong công nghệ kính mắt, Jins có cơ hội để trở thành thương hiệu tiên phong định hình chuẩn mực mua sắm mới - nơi khách hàng tìm thấy chất lượng Nhật Bản kết hợp cùng trải nghiệm nhanh, chuẩn và nhất quán.

Triết lý “Magnify life - Cùng mở tầm mắt’’

Thành lập tại Tokyo, Jins không đơn thuần là thương hiệu mắt kính, mà là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và tỉ mỉ của người Nhật. Với tầm nhìn “Magnify life”, Jins khuyến khích mọi người “mở rộng tầm nhìn” không chỉ qua đôi mắt, mà còn qua cách nhìn thế giới với sự tò mò và khám phá.

Khu vực đo mắt và trưng bày sản phẩm tại Jins với tông màu sáng.

Triết lý này được hiện thực hóa trong trải nghiệm mua sắm toàn diện. Mọi quy trình từ đo mắt, chọn gọng, cắt tròng đến hoàn thiện đều được tối ưu hóa và chuẩn hóa. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng 30 phút, phản ánh sự hiệu quả, tỉ mỉ và tận tâm kiểu Nhật.

Từ cửa hàng nhỏ ở Nhật, Jins phát triển thành chuỗi hơn 800 cửa hàng toàn cầu, có mặt tại thị trường lớn như Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và gần nhất là Mông Cổ. Việt Nam trở thành thị trường thứ 8 trong hành trình quốc tế hóa của thương hiệu này, với mục tiêu mang đến góc nhìn mới về trải nghiệm kính mắt - nơi công nghệ và thời trang giao thoa, giúp mỗi người thể hiện phong cách và lối sống của riêng mình.

Các dòng sản phẩm của Jins được phát triển dựa trên nghiên cứu tỉ mỉ về khuôn mặt và thói quen sử dụng, đảm bảo sự cân bằng và thoải mái trong từng chi tiết. Một trong những công nghệ nổi bật là Airframe - vật liệu siêu nhẹ, giúp người dùng gần như “không cảm nhận” việc đang đeo kính.

Các dòng kính Airframe siêu nhẹ là điểm nhấn công nghệ đặc trưng của thương hiệu.

Khách hàng có thể đo mắt bằng máy kỹ thuật số, chọn gọng, lắp tròng và nhận kính trong 30 phút. Tốc độ này được đánh giá nổi bật trên thị trường, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác nhờ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản.

Jins mang tinh thần trẻ trung và kết nối văn hóa Nhật đến gần hơn với khách hàng Việt qua thiết kế kết hợp cùng Dragon Ball, One Piece.

Song song với công nghệ, Jins còn tạo dấu ấn trong văn hóa đại chúng. Các bộ sưu tập hợp tác cùng Dragon Ball, One Piece... biến mỗi chiếc kính thành một câu chuyện. Việc hợp tác giúp thương hiệu vừa giữ tinh thần Nhật Bản, vừa trở nên trẻ trung, gần gũi với Gen Z và Millennials - nhóm khách hàng coi phụ kiện này như tuyên ngôn cá tính.

Phủ sóng thương hiệu tại Việt Nam

Sau thành công của pop-up store tại Saigon Centre với số lượng đơn hàng đặt trước lên đến hơn 2.000, Jins công bố kế hoạch mở 3 cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM trong tháng 11.

Cụ thể, Jins Saigon Centre - flagship store (cửa hàng tiêu biểu) đầu tiên, khai trương ngày 8/11 với diện tích 200 m2, đặt tại vị trí trung tâm Lê Lợi. Jins AEON Mall Tân Phú Celadon và Jins AEON Mall Bình Tân, đồng loạt khai trương ngày 22/11, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và giới trẻ nội thành.

Đại diện thương hiệu cho biết mục tiêu của việc mở đồng loạt ba cửa hàng là xây dựng nhanh nhận diện thương hiệu tại TP.HCM, từ đó mở rộng ra Hà Nội và các thành phố lớn khác trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ mang đến sản phẩm kính chất lượng cao, Jins Việt Nam còn được kỳ vọng tái định nghĩa trải nghiệm mua sắm, biến việc chọn kính trở thành một phần của phong cách sống.

Sự gia nhập của Jins diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chứng kiến làn sóng thành công của thương hiệu Nhật Bản, với định vị và triết lý chất lượng, tối giản, bền vững. Thương hiệu được kỳ vọng tiếp nối tinh thần đó trong lĩnh vực kính mắt, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh mới trong thị trường bán lẻ phụ kiện thời trang. Từ triết lý “Magnify Life - Cùng mở tầm mắt”, Jins không chỉ mang đến sản phẩm kính chất lượng cao mà còn đưa tinh thần Nhật Bản đến Việt Nam.