Thuế đối ứng, lễ Ramadan và biểu tình phủ bóng thế giới tuần qua

Thượng nghị sĩ Mỹ Cory Booker trả lời phóng viên vào thứ ba, ngày 1/4, sau khi thực hiện một cuộc phản đối mang tính lịch sử tại Thượng viện ở Washington, D.C. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ bang New Jersey đã phát biểu suốt 25 giờ 5 phút - lập kỷ lục bài phát biểu dài nhất trong lịch sử hiện đại của Thượng viện. Trong phiên phát biểu này, ông cảnh báo về những tác động tiêu cực mà chính quyền Trump đang gây ra đối với người dân Mỹ. Ảnh: The New York Times.