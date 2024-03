Thực phẩm lên men, thiên đường của lợi khuẩn

Người mắc chứng béo phì có số lượng hại khuẩn đường ruột khá cao, còn lợi khuẩn lại khá ít ỏi. Để tăng cường lợi khuẩn đường ruột, hãy ăn các thực phẩm lên men.

Tempeh là một loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe, nó cung cấp nguồn đạm thực vật dồi dào cho người ăn chay. Ảnh: N.A.

Siêu anh hùng là một nhân vật hư cấu có năng lực siêu phàm. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngoài đời có những vị anh hùng tồn tại dưới hình dạng những món đồ ăn? Có thể chúng sẽ sở hữu khả năng cung cấp thật nhiều dinh dưỡng với một lượng calo tương đương các thực phẩm khác, biến chúng thành loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hiện nay.

Hoặc chúng có thể chống lại những nhân vật phản diện như rối loạn tự miễn dịch, trầm cảm và ung thư. Bạn nghĩ sao về một thực phẩm có thể bảo vệ cơ thể khỏi những kẻ xâm lăng mang tên gốc tự do và chất gây ung thư?

Những thực phẩm ấy thực sự tồn tại. Và tôi gọi chúng là “siêu thực phẩm”. Chúng hoàn toàn trái ngược với những thực phẩm yếu ớt, ít dinh dưỡng và có cả tấn calo vô tích sự, chỉ khiến con người bệnh tật và béo phì.

Có rất nhiều siêu thực phẩm quanh ta, nhưng tôi đã xác định được 10 siêu thực phẩm tốt nhất để biến thói quen mới này trở nên dễ dàng hơn. Bắt đầu từ hôm nay, hãy ăn một hoặc một số thực phẩm này nếu bạn muốn nâng cao sức khỏe của mình.

Khi còn nhỏ, dạ dày luôn khiến tôi gặp rắc rối. Buổi sáng thức dậy, vì nó mà tôi chẳng muốn đến trường. Cha mẹ nghĩ những lời phàn nàn của tôi toàn là bịa đặt. Một lần khi học lớp hai, mẹ đã kéo tôi vào văn phòng hiệu trưởng để giáo huấn tôi một tràng về việc không được giả mắc bệnh chỉ để nghỉ học. Nhưng tôi không bịa chuyện. Tôi chưa bao giờ thấy khỏe cả.

Đến tận ngày nay, hệ tiêu hóa vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học, nhưng trong văn hóa Trung Quốc thì đó là nơi bệnh tật bắt đầu. Và họ đã đúng.

Bên trong ruột có hàng nghìn tỷ vi khuẩn sống. Phần đông các vi khuẩn này đều có lợi và đảm nhiệm nhiệm vụ trong những quá trình gìn giữ sức khỏe con người. Chúng giúp chống nhiễm trùng, giảm cholesterol, sản xuất vitamin B, giải độc ruột...

Những lợi khuẩn này cũng đóng vai trò to lớn trong quá trình ngăn béo phì. Một trong những lý giải cho biết những lợi khuẩn này giúp ngăn quá trình hấp thụ chất béo trong ruột non, có nghĩa là lượng calo có thể tích tụ dưới dạng chất béo sẽ ít được hấp thụ hơn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người thừa cân có vi khuẩn đường ruột đa dạng cả về số lượng và chủng loại hơn hẳn so với người gầy. Một số hại khuẩn dường như còn có thể thúc đẩy bệnh béo phì, trong khi lợi khuẩn lại làm ngược lại.

May mắn thay, qua chế độ ăn uống, bạn có thể cung cấp nhiều lợi khuẩn hơn cho đường ruột. Đầu tiên, phải tránh đường, tinh bột tinh luyện và thức ăn vặt. Chúng khiến hại khuẩn phát triển mạnh.

Sau đó, những hại khuẩn ấy sẽ phóng thích nội độc tố, gây viêm và tạo ra nhiều thay đổi trong quá trình trao đổi chất, dẫn đến sản xuất quá nhiều insulin, tăng cảm giác thèm ăn và tích trữ nhiều chất béo hơn. Việc thứ hai cần làm là ăn những thực phẩm lên men.

Các món này sẽ làm tăng lợi khuẩn và ngăn hại khuẩn gây rắc rối. Bên cạnh đó, quá trình lên men còn làm tăng hàm lượng vitamin và khoáng chất có trong thực phẩm, biến thực phẩm lên men trở thành một siêu thực phẩm tối thượng.

Bạn có thể thêm những món lên men và muối chua vào thực đơn bằng các cách sau:

- Muối ít kim chi: Kim chi là một món lên men yêu thích của tôi. Đây là món muối chua ăn kèm truyền thống của Hàn Quốc, làm từ các loại rau củ và nhiều loại gia vị. Tôi thích ăn món này cùng diêm mạch, gạo hoang dã hoặc kẹp vào bánh mì sandwich.

- Ăn kèm món bắp cải muối chua sauerkraut: Có lẽ bạn từng biết đến món bắp cải muối chua thái mỏng này như một món ăn kèm ngon tuyệt phủ trên xúc xích ballpark. Nhưng xin đừng đặt siêu thực phẩm tuyệt vời này trên một cái vỏ màu hồng đầy chất nhờn! Tôi thích ăn cùng xà lách và bánh mì hơn. Cực kỳ tốt cho đường ruột của bạn.

- Làm quen với xúp miso: Tương miso được tạo ra từ hỗn hợp đậu nành, muối biển và gạo koji (một loại men được chế biến từ gạo Nhật Bản) sau đó được lên men.

Quá trình lên men tạo ra các hợp chất giàu enzyme có tác dụng loại bỏ độc tố ô nhiễm công nghiệp, phóng xạ và hóa chất nhân tạo tồn dư trong thực phẩm của bạn.

Trong nhiều thế kỷ, các nền văn hóa châu Á đã dùng tương miso như một dạng lợi khuẩn, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cung cấp vitamin có lợi B12. Món Xúp Miso và Mì gạo nếp cẩm là một cách chế biến tuyệt vời để đưa siêu thực phẩm này vào chế độ ăn của bạn.

- Thử món tempeh: Món này được làm thông qua quá trình nuôi cấy và lên men để kết dính đậu nành thành dạng bánh, hệt như một chiếc bánh burger chay đặc ruột. Tôi thích ướp và dùng nó như món thay thế thịt.

- Uống trà kombucha thanh lọc cơ thể: Đây là một thức uống lên men đáng yêu có quá trình cacbonat hóa tự nhiên. Nó được tạo nên nhờ quá trình SCOBY, viết tắt của cộng sinh vi khuẩn và nấm men (symbiotic culture of bacteria and yeast). SCOBY thường được sử dụng để ủ những loại trà có tác dụng giải độc và tăng cường miễn dịch.

- Hoan nghênh sữa chua: Sản phẩm được phát triển từ sữa này là thực phẩm lên men cuối cùng, cũng là món chứa đủ loại vi khuẩn có lợi giúp duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Tôi đã rất hạnh phúc khi có thể thưởng thức món sữa chua tinh khiết nhất hành tinh được chính tay mẹ tôi làm.

Nếu bạn không thể mua sữa chua tự làm, hãy đảm bảo mình đã chọn những sản phẩm hữu cơ 100%, sữa cũng đến từ bò chăn nuôi bằng cỏ. Hai thương hiệu yêu thích của tôi là Traderspoint Creamery, có loại chai thủy tinh nhỏ và Maple Hill Creamery.