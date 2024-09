Thực hư thông tin 'miền Nam sắp đón bão nguy hiểm không kém bão Yagi'

Nhiều tài khoản người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… đăng tải tin đồn "miền Nam chuẩn bị có đợt mưa bão nguy hiểm không kém cơn bão Yagi."

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin miền Nam sắp xuất hiện mưa bão khiến “tất cả chìm trong biển nước” gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mặc dù Nam Bộ sẽ có mưa lớn kéo dài những ngày tới nhưng việc xuất hiện bão lũ là thông tin sai sự thật.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Nam Bộ sẽ đợt có mưa lớn kéo dài từ nay đến ngày 18/9. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều đến tối, ban ngày có lúc mưa rào.

Nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài tại miền Nam là gió Tây Nam hoạt động mạnh cùng với rãnh thấp áp ở Bắc Trung Bộ-Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần từ ngày 14/9. Cơn bão Yagi chỉ tác động gián tiếp đến các khu vực phía Nam gây mưa cục bộ với lượng mưa kéo dài. Trong khi đó, cơn bão Bebinca được dự báo sẽ không vào Biển Đông.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết đây sẽ là đợt mưa lớn kéo dài lâu nhất kể từ khi bắt đầu mùa mưa năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ; lượng mưa có thể lên đến trên 50 mm, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, ven sông.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam bộ có mưa dông xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo từ 24-48 giờ tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo đến ngày 19-20/9, khả năng mưa tại miền Nam sẽ giảm bớt cả về diện và lượng; mưa ở diện rải rác, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối và mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ trên khu vực.

Trước đó, nhiều tài khoản người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… đăng tải tin đồn "miền Nam chuẩn bị có đợt mưa bão nguy hiểm không kém cơn bão Yagi" đã gây nhiều thiệt hại cho miền Bắc.

Tuy nhiên, hầu hết những tài khoản trên đều lấy thông tin không rõ nguồn gốc hoặc hình ảnh những hiện tượng tự nhiên từng xuất hiện tại Nam Bộ trong quá khứ rồi thêu dệt thêm làm sai lệch sự thật.

Nhiều tài khoản sử dụng ngôn từ “hù dọa” như “tất cả chìm trong biển nước," “tự mình cứu lấy mình chứ đừng chờ ai đến cứu”… Đáng chú ý, nhiều bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ khiến dư luận hoang mang.

Theo ông Võ Văn Phúc, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, dưới góc độ pháp lý, hành vi sử dụng không gian mạng để loan truyền thông tin sai sự thật về bão lũ gây hoang mang trong nhân dân thuộc một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Luật an ninh mạng 2018.

Tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà chủ thể vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; người phạm tội có thể chịu mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến cao nhất là 7 năm tù giam.