Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ ngay cả khi không mưa

Theo các chuyên gia khí tượng, vùng núi Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không mưa.

Hiện trường một vụ sạt lở đất ở Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 14/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 3-6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ có mưa với lượng mưa từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Các chuyên gia cảnh báo khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không mưa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực: Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên (Sơn La); Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình (Hoà Bình); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa (Lào Cai); Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình (Yên Bái); Bắc Quang, Quản Bạ, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới (Bắc Kạn); Cẩm Khê, Hạ Hoà, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập (Phú Thọ); Đại Từ, Định Hóa (Thái Nguyên); Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Hiệp Hoà (Bắc Giang).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Vụ sạt lở hơn 20.000 mét khối đất vùi lấp hoàn toàn 3 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (đoạn km8, đường Đinh Tiên Hoàng). Ảnh: TTXVN.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Mực nước trên sông Thao, sông Lô, sông Hồng đã xuống mức báo động 1 trong 24 giờ tới (15 giờ 30 phút ngày 15/9), mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình có xu thế xuống chậm, phổ biến từ báo động 2, đến trên báo động 3, có nơi trên báo động 3.

12 giờ tới (3 giờ 30 phút ngày 15/9), lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3; sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2; sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1.

12-24 giờ tiếp theo (3 giờ 30 phút -15 giờ 30 phút ngày 15/9), lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2; sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống báo động 2 và báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện.

Thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 9-11 ngày, ven sông Tích khoảng 6-8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-4 ngày, sông Nhuệ từ 2-3 ngày.

Khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng-Thái Bình (tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài từ 3-5 ngày, đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn.

Ngoài ra, mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng tại Nam Định, Ninh Bình hiện tại đang ở mức cao (trên báo động 2- báo động 3) nên vẫn còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu.

Diễn biến mưa lớn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 14/9 đến chiều tối 16/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 14/9 đến chiều tối 15/9 khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Từ chiều tối và đêm 15/9 đến ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, đêm 16/9 đến ngày 17/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo các khu vực đêm 14, ngày 15/9: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.