Thực hư clip 'vượt ẩu trên bầu trời' của hãng bay Trung Quốc

Từ câu chuyện "delay nhưng vẫn đến sớm" đến clip được ví như "đua tốc độ trên không", Sơn Đông Airlines đang trở thành một hiện tượng đặc biệt của ngành hàng không Trung Quốc.

Clip 3 máy bay 'đua tốc độ' ở Trung Quốc gây chú ý Đoạn video ghi lại cảnh ba máy bay xuất hiện cùng lúc trên bầu trời, trong đó Sơn Đông Airlines vượt mặt Chengdu Airlines lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, hiện tượng này chủ yếu đến từ khả năng tối ưu vận hành và tỷ lệ đúng giờ cao của hãng.

Ngày 14/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ba máy bay xuất hiện cùng lúc trên bầu trời, được một hành khách ngồi trên chuyến bay của Spring Airlines đăng tải trên Douyin.

Trong phần mô tả, người này cho biết máy bay phía dưới là của Chengdu Airlines, còn chiếc ở thấp đang vượt mặt là thuộc Shandong Airlines (Sơn Đông Airlines), hãng bay vốn nổi tiếng với biệt danh "hãng hàng không tia chớp" hay "Sơn Đông tốc độ".

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người liên tưởng tới loạt câu chuyện từng lan truyền nhiều năm qua về Sơn Đông Airlines, như "delay nhưng vẫn đến sớm", "chưa cất cánh đã phát suất ăn" hay "hiếm khi trễ chuyến". Từ đó, không ít cư dân mạng cho rằng đây là hãng hàng không có tốc độ khai thác đặc biệt tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo truyền thông xứ tỷ dân, hiện tượng được gọi là "Sơn Đông tốc độ" của hãng bay này thực chất xuất phát từ khả năng tối ưu vận hành và tỷ lệ đúng giờ cao, thay vì việc máy bay bay vượt chuẩn kỹ thuật hay vượt giới hạn an toàn.

Theo CCTV news, một trong những trường hợp tiêu biểu từng gây chú ý là chuyến bay SC4878 của Sơn Đông Airlines trên hành trình Trịnh Châu - Thanh Đảo. Trong chuyến bay này, một hành khách bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê. Tổ lái sau đó đã xin phép cơ quan kiểm soát không lưu cho phép bay theo lộ trình ngắn hơn và duy trì tốc độ hành trình tối ưu nhằm đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả, máy bay hạ cánh sớm hơn tới 65 phút so với thời gian dự kiến. Câu chuyện sau đó được CCTV mô tả như ví dụ điển hình của việc "tăng tốc vì sự sống", đồng thời nhấn mạnh toàn bộ quá trình vẫn nằm trong quy trình an toàn nghiêm ngặt của ngành hàng không dân dụng.

Trong khi đó, Sina News cho biết hiện tượng "tốc độ Sơn Đông" đã trở thành một "meme quốc dân" của hãng bay này tại Trung Quốc. Nhiều hành khách kể lại trải nghiệm đi máy bay của hãng với tâm thế "đang delay nhưng cuối cùng vẫn đến sớm". Thậm chí có người đùa rằng "máy bay còn chưa rời bãi đỗ, tiếp viên đã bắt đầu phát đồ ăn, nhưng chưa ăn xong đã chuẩn bị hạ cánh".

Trước sự lan truyền hài hước trên, Sơn Đông Airlines cũng từng lên tiếng giải thích trên tài khoản chính thức. Hãng cho biết mọi chuyến bay đều tuân thủ đầy đủ quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và nguyên tắc "an toàn là ưu tiên hàng đầu".

Theo giải thích từ hãng và các chuyên gia hàng không Trung Quốc, việc máy bay hạ cánh sớm thường đến từ nhiều yếu tố kỹ thuật như được cấp phép bay theo đường thẳng để giảm thời gian bay vòng, tận dụng dòng gió thuận trên cao hoặc tối ưu kế hoạch khai thác. Trong ngành hàng không dân dụng, tốc độ bay, độ cao và hành lang di chuyển đều chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của hệ thống điều phối không lưu. Phi công không thể tự ý tăng tốc vượt quá giới hạn kỹ thuật của máy bay.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không VariFlight và Mạng Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy Sơn Đông Airlines nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm hãng có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Trung Quốc. Giai đoạn 2019-2021, tỷ lệ đúng giờ của hãng từng vượt mốc 91%.

Ngoài khả năng vận hành, truyền thông Trung Quốc cũng ghi nhận hãng hàng không có trụ sở ở Tế Nam là một trong những hãng tiên phong ứng dụng hệ thống HUD, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, từ năm 2005. Công nghệ này hỗ trợ phi công cất và hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn thấp, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên có sương mù như Thanh Đảo hay Yên Đài.